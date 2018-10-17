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AB Türkiye Raportörü Piri, Demirtaş'ın evini ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 13:04 | Son Güncelleme

 DİYARBAKIR'a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Raportörü Kati Piri, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın evini ziyaret ederek eşi Başak Demirtaş ve avukatları ile görüştü.

AB Türkiye Raportörü Piri, Demirtaş'ın evini ziyaret etti

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'a gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Raportörü Kati Piri, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın evini ziyaret ederek eşi Başak Demirtaş ve avukatları ile görüştü. Görüşme sırasında Piri'ye üzerinde Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde çizdiği at resminin baskısının bulunduğu tişört hediye edilirken, Başak Demirtaş ve Piri aynı aynı baskılı tişörtleri giyerek poz verdi.
Ankara'da siyasi parti temsilcieri ile görüşen AB Türkiye Raportörü Kati Piri, 4 Kasım 2016 tarihinden beri hakkında açılan dava nedeniyle halen tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır'daki evini ziyaret etti. Piri, ziyarette Demirtaş'ıın eşi Başak, kardeşi ve avukatı Aygül Gökalp ile diğer avukatı Mahsuni Karaman ile görüştü. Görüşme yaklaşık 2 saat sürerken, görüşme ile ilgili fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Başak Demirtaş, mesajında, "AB raportörü Sayın Kati Piri'nin ziyaretinden memnuniyet duydum. Türkiye'nin AB sürecinde rotasını demokratikleşmeye çevirmesini, özgürlüklerin ve insan haklarının gelişmesini diliyorum. Haksız yere cezaevinde tutulan siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve öğrencilerin tez zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını da umuyorum. Sırf AB için değil, kendimiz için demokrasiye ihtiyacımız var. Sayın Kati Piri'ye tekrar teşekkür ediyorum" dedi.
DEMİRTAŞ'IN ÇİZDİĞİ RESİM BASKILI TİŞÖRT İLE POZ VERDİLER
Kati Piri'nin ziyaret sırasında kendisine Başak Demirtaş tarafından hediye edilen ve üzerinde Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nde çizdiği at resminin baskısı bulunan tişört ile poz verdikleri görüldü. Aynı tişörtü giyen Başak Demirtaş ve Kati Piri birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.
Diyarbakır'dan sonra AB Türkiye Röpartürü Kati Piri'nin Mardin'e gideceği ve orada Mardin eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyaret edeceği öğrenildi.
FOTOĞRAFLI

AB Türkiye Raportörü Piri, Demirtaş'ın evini ziyaret etti

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