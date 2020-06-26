AB: Türkiye sondaj çalışmalarına derhal son vermeli

Borrell, deniz sınırları konusunda Kıbrıs ile Türkiye arasında müzakereleri destekleyeceklerini söyledi.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğal gaz arama ve sondaj çalışmalarını "yasa dışı" diye nitelendirerek Türkiye'nin bu faaliyetlerini durdurmak zorunda olduğunu söyledi.

Lefkoşa'da AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides ile bir araya gelen Borrell, görüşmede bölgesel istikrarı güçlendirme ve gerilimi düşürmenin yollarını ele aldıklarını belirterek "Münhasır ekonomik bölgelerin belirlenmesi, Kıbrıs'ın da önerdiği üzere uluslararası hukuka tam saygı ve iyi niyet temelinde yapılmalıdır" diye konuştu.

Borrell ayrıca "AB olarak, ilgili kıyılar arasında deniz alanlarının sınırlandırılması konusunun iyi niyet içinde müzakere edilmesi için Kıbrıs hükümetinin Türkiye'ye yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını ve müzakereleri destekleyeceklerini" söyledi.

AB'nin Kıbrıs'ın egemenlik haklarına desteğinin tam olduğu mesajını yineleyen Borrell, "Kıbrıs'ın, hepimize zarar verebilecek bir gerilimden kaçınmak için gösterdiği çabaları takdir ediyoruz. Müzakereler uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde gerçekleşmelidir" dedi.