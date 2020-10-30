AB: Türkiye ve Yunanistan'a yardıma hazırız

İzmir açıklarında meydana gelen ve Yunanistan'da da hissedilen deprem sonrasında Avrupa Birliği'nden iki ülkeye yardım teklifi geldi. Şimdiye kadar resmi verilere göre İzmir'de 6, Yunanistan'ın Sisam (Samos) adasında 2 kişi deprem nedeniyle hayatını kaybetti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunanistan'ı etkileyen şiddetli deprem sonrasında gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek "Düşüncelerim depremden etkilenen tüm insanlarla birlikte. AB destek sağlamaya hazırdır" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen da aklının Yunanistan ve Türkiye'de olduğunu belirterek AB olarak mümkün olan her türlü yardıma hazır olduklarını vurguladı.

AB Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarčič de AB'ye bağlı Acil Durumlara Yanıt Koordinasyon Merkezi'nin Türkiye ve Yunanistan'daki sivil savunma yetkilileriyle yakın temasta olduğunu bildirdi.

NATO'dan destek mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ege'deki depremden derin üzüntü duyduğunu ve düşüncelerinin depremden etkilenenlerle olduğunu" belirtti. Stoltenberg, "NATO, müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'ye yardıma hazırdır" dedi.