AB: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi oluşturuluyor!

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Kıbrıs Dışişleri Bakanı bizi sondaj çalışmaları konusunda bilgilendirdi.

Konuyla yakından ilgilenen çalışma gruplarının gerekli yaptırım uygulanması doğrultusunda isim listesini tamamlamasını bekliyoruz. Listede bazı isimlerin yer aldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı. Borrell, listenin ne zaman hazır olacağına yönelik bilgi vermedi.

'KALICI ATEŞKES ÇALIŞMALARI YÜRÜTMELİYİZ'

Berlin'deki uluslararası konferansın hemen ardından Brüksel'de Libya'daki gelişmeleri masaya yatıran Avrupa Birliği dışişleri bakanları bölgede kalıcı barış arayışına girdi. Borrell, "Bugün burada Avrupa Birliği'nin bölgede barış sağlamak için daha fazla neler yapabileceğini konuştuk. Farklı senaryoları masaya yatırdık. Silah ambargosuna uyulmasının önemine vurgu yaptık. Bu geçici bir ateşkes, bizler kalıcı ateşkes için çalışmalar yürütmeliyiz." dedi.

Libya'nın "bir tümör gibi bölgeye hızla yayıldığını" ifade eden Borrel, 2019 yılında Sahel ülkelerinde toplam bin 500 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti. 2012 yılından bu yana bu rakamın en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.