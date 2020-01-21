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  4. AB: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi oluşturuluyor!

AB: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi oluşturuluyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 21.01.2020 10:55 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırımlarla sonuçlanacak olan isim listesi oluşturma çalışmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

AB: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi oluşturuluyor!

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısının ardından Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Kıbrıs Dışişleri Bakanı bizi sondaj çalışmaları konusunda bilgilendirdi.

Konuyla yakından ilgilenen çalışma gruplarının gerekli yaptırım uygulanması doğrultusunda isim listesini tamamlamasını bekliyoruz. Listede bazı isimlerin yer aldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı. Borrell, listenin ne zaman hazır olacağına yönelik bilgi vermedi.

'KALICI ATEŞKES ÇALIŞMALARI YÜRÜTMELİYİZ'

Berlin'deki uluslararası konferansın hemen ardından Brüksel'de Libya'daki gelişmeleri masaya yatıran Avrupa Birliği dışişleri bakanları bölgede kalıcı barış arayışına girdi. Borrell, "Bugün burada Avrupa Birliği'nin bölgede barış sağlamak için daha fazla neler yapabileceğini konuştuk. Farklı senaryoları masaya yatırdık. Silah ambargosuna uyulmasının önemine vurgu yaptık. Bu geçici bir ateşkes, bizler kalıcı ateşkes için çalışmalar yürütmeliyiz." dedi.

Libya'nın "bir tümör gibi bölgeye hızla yayıldığını" ifade eden Borrel, 2019 yılında Sahel ülkelerinde toplam bin 500 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti. 2012 yılından bu yana bu rakamın en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi.

ULUSLARARASI ZİRVE DÜZENLENECEK

Bölgenin güvenliği konusunda Avrupa Birliği'nin önemli bir aktör olduğunu ifade eden Borrell, "Stratejik işbirliği için anlaşma sağlandı. 23 Mart tarihinde farklı aktörleri bir araya getiren uluslararası bir zirve düzenlemeyi planlıyoruz. Umarız Berlin zirvesi kadar başarılı olur." dedi.

Toplantıda görüşülen diğer konular ise iklim krizi ve Avrupa Birliği'nin bu konuda atacağı adımlar oldu. Venezuela, Bolivya, Hindistan ve İran da masaya yatırıldı. Borrell, "Önemli olan yeni bir anlaşma yapmak değil, İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı kurtarmak." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AB Türkiye yaptırım

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