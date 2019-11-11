AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz faaliyetlerine karşı tedbir almaya hazırlanıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin uygulamak istediği kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve belgesinde anlaştı.

Brüksel'de toplanan AB Dış İlişkiler Konseyi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini ele aldı.

Toplantı sırasında AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşa dışı sondaj faaliyetlerine cevap olarak uygulanması planlanan kısıtlayıcı tedbirler için bir çerçeve belgesi kabul edildi." ifadesine yer verildi.

- Kısıtlayıcı tedbirler

Çerçeve belgesinin Doğu Akdeniz'deki "yasa dışı sondaj faaliyetlerinden" sorumlu kişi ve kurumlara karşı kısıtlayıcı tedbirler uygulanmasını mümkün kılacağı belirtilen açıklamada, söz konusu tedbirlerin seyahat yasağı ve kurum ve kişilerin mal varlıklarının dondurulmasından oluşacağı kaydedildi.

Açıklamada, kısıtlayıcı tedbirler listesinde yer alacaklara AB'den kişi ve kurumların fon aktaramayacağının altı çizildi.

"Kısıtlayıcı tedbirlerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin karasuları, münhasır ekonomik bölgesi ya da kıta sahanlığında" sondaj faaliyetlerinde bulunan kişi ve kurumları hedef alacağı aktarılan açıklamada, kararın ekim ayı AB Liderler Zirvesi'ndeki sonuç bildirgesiyle uyumlu olduğu belirtildi.

AB Konseyi, 18 Ekim'de "Doğu Akdeniz'de yaşa dışı sondaj faaliyetlerinden sorumlu gerçek ve tüzel kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin devreye sokulması" konusunda anlaşmıştı.

Konsey, bu konuda AB Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonuna hızla teklif sunması için çağrıda bulunmuştu.

