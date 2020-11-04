AB Türkiye’nin gaz arama faaliyetlerini kınadı

Bu arada Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Berlin’de kritik temaslarda bulundu.AB- Türkiye hattındaki Doğu Akdeniz gerilimi sürüyor. AB bugün yaptığı yeni bir açıklamayla, Türkiye’nin son Navtex ilanları ile sismik araştırma faaliyetlerini sürdürmesine tepki göstererek kınadı.

Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in sözcüsü tarafından yayımlanan açıklamada, “diyalog alanı yaratmak için her düzeyde yürütülen yapıcı girişimlere” rağmen Türkiye’nin bu faaliyetlerini sürdürmesi “son derece üzüntü” verici denildi.

“Müzakere masası” vurgusu

AB, “Türkiye’nin çözüme katkı sağlamak yerine tekrarladığı bu davranış biçimi ile ne yazık ki bölgede daha fazla gerilim ve güvensizliğe yol açıyor” görüşünü kaydetti.

Türkiye-AB ilişkilerine zarar veren Doğu Akdeniz’deki gerilimin ancak müzakere masasında çözümlenebileceğine vurgu yapılan açıklamada, “iyi niyetli diyalog ve tek taraflı eylemlerden kaçınma” çağrısına da yer verildi.

Türkiye, Doğu Akdeniz’de sismik çalışmalar yürüten Barbaros Hayreddin Paşa gemisinin faaliyetlerini 16 Şubat’a kadar uzattı. Ankara bu kararını bugün yayımlanan yeni bir Navtex ilanı ile duyurdu.