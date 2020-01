AB Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız

DW Türkçe: AB- Türkiye arasındaki çatışmalı başlıklara, geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesini AB 'endişe verici' olarak nitelendirdi. AB ve Türkiye'nin bu kadar karşı karşıya kaldığı bir dönem olmuş muydu?

Christian Berger: Türkiye ile AB'nin ilişkileri bir açıdan her zaman inişli çıkışlı oldu. Bazı konularda anlaştık, bazılarında anlaşamadık. Ancak uluslararası politika konularında her zaman Türkiye ile AB benzer bakış açısına sahip. Dünya ve bölgesel konularda çoklu yapıların ele alınmasında ve bunların sürdürülmesinde hep ortak bakış açısı geliştirdik. Suriye örneğinde olduğu gibi her zaman politik çözümlerden yana olduk. Geçen yıl, AB ile Türkiye iki konuda, farklı pozisyon aldı. Türkiye, AB'nin açık politik tavrından farklı tutum geliştirdi. Biz bunu söylemeye devam ediyoruz. Bunlardan biri Suriye operasyonu ki, biz burada politik çözüme ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Türkiye de aslında ilkesel olarak AB ile hem fikir. AB, Suriye'de bir askeri operasyonun işleri daha da karmaşık hale getireceğini ve çözümü zorlaştıracağını vurguladı. Libya'da aynı şey oldu. Libya konusunda iki unsur var. Libya konusuna, BM Genel Kurul kararında üçüncü ülkelerin çatışmaya taraf olunmaması kararını destekliyoruz. İkincisi de Libya ile Türkiye arasında imzalanan deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşma. Burada da tutumumuz çok açık. Bu anlaşma, BM'nin deniz hukuku konvensiyonlarına aykırı ve üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını zedeliyor. Bu bugüne kadar yaşadığımız en kötü durum.