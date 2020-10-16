AB: Türkiye'nin tek taraflı eylemlerinden üzüntü duyuyoruz

Zirvenin sonunda yayımlanan sonuç bildirisinin dış ilişkiler bölümünde Türkiye ile ilgili 2 madde yer aldı. Bildiride, 1-2 Ekim'de yapılan zirvede alınan kararlara atıf yapılarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de son arama çalışmalarıyla "tek taraflı ve provokatif eylemlerde bulunduğu" savunuldu ve bundan dolayı AB Konseyi'nin üzüntü duyduğu ifade edildi.

Kıbrıs adasındaki Maraş'ın statüsüyle ilgili "BM Güvenlik Konseyi'nin 550 ve 789 sayılı kararlarına saygı duyulması" istenen bildiride, AB'nin Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimiyle dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Bildiride, AB Konseyi'nin Türkiye'yi "eylemlerinden geri dönmeye ve gerginliğin düşürülmesi için çalışmaya çağırdığı" ifade edildi.

AFRİKA-AB İLİŞKİLERİ

Afrika-AB ilişkilerine geniş yer ayrılan bildiride Afrika ile stratejik ilişkilere büyük önem verildiği vurgulanırken, Afrika ülkeleri ile siyasi ilişkileri tüm alanlarda derinleştirme ve yenileme ihtiyacının altı çizildi. Kovid-19 döneminde AB'nin Afrika'daki sağlık sistemini güçlendirme ve uluslararası borçların hafifletilmesine yönelik çabalarıyla ilgili taahhüdü bildiride yer aldı.