"AB Türkiye'ye 3,5 Milyar Euro Mülteci Fonu Verecek" İddiası

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye, Suriyeli mültecilere 2024 yılına kadar ev sahipliği yapmaya devam etmesi için 3 milyar 500 milyon Euro destek vermeyi planladığı belirtiliyor. Reuters’da konuyla ilgili yayınlanan haber iki diplomatın açıklamalarına dayanıyor.

Yaklaşık 4 milyon Suriyeli mültecinin yaşadığı Türkiye’de, bu mültecilere hizmet sunmak için 40 milyar dolardan fazla harcama yapıldı. Ancak AKP hükümeti, AB’nin insani yardım kuruluşlarına sunduğu fonun doğrudan kamu kuruluşlarına ödenmesini talep ediyor.

Reuters’in haberine göre, AB’nin, Avrupa’ya mülteci akınının önüne geçmek amacıyla Türkiye, Ürdün, Lübnan ve Suriye’deki insani yardım projelerine aktarmak üzere hazırladığı yardım paketi 5 milyar 77 milyon Euro değerinde.

Türkiye’nin giderek otoriterleştiğini ve insan hakları ihlallerinin yaygınlaştığını savunan Avrupalı yetkililerin, Türkiye’nin fonların doğrudan hükümete aktarılması yönündeki talebini kabul etmesi beklenmiyor. AB liderleri ayrıca Ankara’yı mültecilerin durumunu ‘koz olarak’ kullanmakla suçluyor. AKP iktidarı bu suçlamaları reddediyor.

Reuters haber ajansına göre, Avrupa Komisyonu tarafından önerilen yeni teşvik paketi Perşembe günü Brüksel’de AB liderleri tarafından değerlendirmeye alınacak.

AB’nin ortak bütçesinden sağlanacağı belirtilen teşvik paketinin Avrupa Parlamentosu’nda onaylanması gerekiyor. Bir önceki 6 milyar Euro değerindeki fon kısmen AB üye ülkelerinin hükümetlerince sağlanmıştı, bu nedenle parlamento oyuna gerek duyulmamıştı.

Reuters'a göre Türkiye’ye yeniden fon sağlama planının, AB liderleri arasında Türkiye ile ilgili tartışmaları daha da alevlendireceği tahmin ediliyor.

İlk olarak 2016 yılı Mart ayında yapılan mülteci anlaşmasında Türkiye, yasadışı yollarla Ege Denizi’ni geçerek Yunanistan’a geçen, Suriyeliler dahil tüm göçmenleri, AB fonu karşılığında yeniden Türkiye sınırları içine alma sözü vermişti. Anlaşma kapsamında AB ayrıca, Avrupa’yı ziyaret edecek Türkler’e vize zorunluluğunu kaldırma ve Ankara’nın AB üyeliği başvuru sürecini hızlandırma vaadinde bulunmuştu. Ancak taraflar arasında üyelik ve vize görüşmeleri sekteye uğradı.

Reuters’ın ulaştığı, Perşembe günü yapılacak zirveyle ilgili yazılı metinde, AB liderlerinin Türkiye’ye, “çeşitli ortak çıkarlar çerçevesinde işbirliğini genişletmek amacıyla, Türkiye ile temaslara hazır” olduklarını göstermek için teklifte bulunulacağı belirtiliyor.

