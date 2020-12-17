AB: Türkiye'ye 6 milyar euroluk ödeme tamamlandı

Kaynak doğrudan hükümete değil projelere aktarılıyor.AB, 18 Mart 2016'da imzalanan mülteci mutabakatı kapsamında Türkiye'ye taahhüt edilen 6 milyar euroluk mali desteğin tamamının bugün itibarıyla ilgili projelere aktarıldığını açıkladı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut, mülteciler ve ev sahibi toplumlara yönelik 6 milyar euroluk paketin sözleşmeye bağlanma sürecinin tamamlandığını bildirdi. Landrut, iki tarafın da önemli bir dönemeci geride bıraktığını belirterek artık sığınmacıların ve ev sahibi toplumun projelerden fayda sağlamasına odaklanılacağını kaydetti.

AB Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamada mutabakat çerçevesindeki son sekiz sözleşmeye imza atıldığı belirtilerek sözleşmelerin mültecilere temel ihtiyaçlar, sağlık hizmetleri, koruma, belediye altyapısı, eğitim, istihdam ve sosyo-ekonomik kalkınma konularında 780 milyon euroluk destek içerdiğini kaydetti.

Ankara'ya değil projelere aktarıldı

Mülteci mutabakatı Türkiye'nin Yunan adalarına geçen sığınmacıları geri kabul etmesini ve Avrupa'ya sığınmacı akışını engelleyecek önlemler almasını, karşılığında AB'nin mültecilere yardım ve Türkiye'nin mali yükünün hafifletilmesi için 6 milyar euroluk mali kaynak sağlamasını öngörüyordu. Ancak 6 milyar euroluk kaynağın doğrudan Türk hükümetine ödeme şeklinde değil, somut projelere aktarmak üzere serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.