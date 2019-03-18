"AB, Türkiye'ye karşı sorumluluklarının bilincinde olmalı"

İSTANBUL (AA)- İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Avrupa Birliği’nin (AB), Türkiye’ye karşı sorumluluklarının bilincinde olması ve sürecin ilerlemesi için kapıları kapamak yerine kapıları açmayı bir politika haline getirmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye gibi bir ülke ile ilişkilerin bu şekilde çözümsüzlüğe terk edilmesi AB’nin itibarı ve etkinliği açısından son derecede düşündürücüdür." ifadesini kullandı. Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen ve Suriyeli sığınmacılara yönelik iş birliği ve ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hedefler içeren Türkiye-AB Bildirisi’nin 3’üncü yılında gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye-AB Bildirisi’nin özellikle Suriyeli mültecilerin Yunanistan’a geçişlerini kontrol altına almayı amaçlayan bir belge olduğunu belirten Zeytinoğlu, söz konusu bildiride sadece mülteci konusunun yer almadığını, ikili ilişkilerin hemen hemen tüm alanlarına değinen 9 maddeden oluştuğunu anımsattı.

- “Mülteci iş birliğinin dışında hiçbir alanda ilerleme göremiyoruz” Zeytinoğlu mülteci konusunda Türkiye’nin desteğini alan AB’nin ilişkilerin ilerletilmesi konusunda da aynı şekilde istekli olmasını umduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye ve AB bundan 3 yıl önce bir ortak bildiri yayınlayarak vardıkları uzlaşıyı açıklamışlardı. Bu uzlaşı büyük ölçüde Suriye’deki iç savaştan kaçan sığınmacıların oluşturduğu göç baskısının tetiklediği bir uzlaşıydı. Ancak şunu da hatırlamak gerekiyor ki Türkiye-AB Bildirisi sadece mülteci konusunu içermiyordu. Bunun dışında Türkiye ve AB ilişkilerindeki tüm konu başlıklarına yönelik hedefler içeriyordu. Fakat bugün geldiğimiz noktada oldukça sorunlu ilerleyen bir mülteci iş birliğinin dışında hiçbir alanda ilerleme göremiyoruz." - "Mülteciler için mali iş birliği de istediğimiz hızda ve etkinlikte ilerlemiyor" Zeytinoğlu, Suriyeli mülteciler için AB’nin ayırdığı fonun 2016-17 için 3 milyar avro, 2018-19 için de 3 milyar avro öngördüğünü dile getirdi.