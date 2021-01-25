AB Türkiye'ye yaptırımları rafa kaldırdı

Maas, Ankara'dan gelen olumlu sinyallerin yaptırımlarla gölgelenmesini istemediklerini söyledi.AB Dışişleri Bakanları, Türkiye'ye yönelik Aralık ayındaki liderler zirvesinde kararlaştırılan yaptırımları rafa kaldırma kararı aldı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Olumlu gelişmeler kaydedildiğini gördüğümüz için Türkiye'ye karşı bugün yaptırım kararı almadık" dedi.

Yunanistan ile Türkiye arasında 2016'da son verilen istikşafi görüşmelerin bugün yeniden başlatıldığına ve Türkiye'nin şu an Doğu Akdeniz'deki tartışmalı bölgelerde gemisinin bulunmadığına işaret eden Maas, "Bunlar uzun süredir beklediğimiz olumlu sinyaller. Bu sinyallerin AB tarafından gelecek yaptırım kararlarıyla gölgelenmemesi gerekir" dedi.

"Sinyallerin kalıcı olması önemli"

Almanya Dışişleri Bakanı, şimdi Ankara'dan gelen olumlu sinyallerin kalıcı olmasının önem taşıdığını vurgulayarak "O zaman AB ile Türkiye arasında yeniden bir pozitif gündemden de bahsedebilecek durumda oluruz" diye konuştu.