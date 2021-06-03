AB, Türkiye'yi 'seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesine' yine almadı

AB Komisyonu geçen ay yaptığı değişiklikle son 14 gün içinde 100 bin kişi başına koronavirüs enfeksiyonu sınırını 25'ten 75'e yükseltmişti.

Ancak "riskli ülkeler" arasında gösterilen İngiltere ve Türkiye'ye yönelik kısıtlamaların bir süre daha devam etmesi istendi.

AB ülkeleri geçen ay Avustralya, İsrail, Güney Kore, Ruanda, Tayland, Singapur ve Yeni Zelanda'nın da seyahat kısıtlamaları yumuşatılan ülkeler listesine alınmasını kararlaştırmıştı.

Üye ülkelerin büyükelçilerinin Çarşamba günü Brüksel'de yaptığı toplantıda Japonya'nın, zorunlu haller dışındaki seyahatlere de izin verilen ülkeler listesine alınması benimsendi.

Birlik sınırları içinde 1 Temmuz'dan itibaren "Covid seyehat sertifikasının" yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye'den Avrupa'ya seyahat edecek yolculara kolaylık sağlanacak.

Avrupa Birliği (AB) yüksek vaka sayıları nedeniyle "riskli ülke" olarak değerlendirdiği Türkiye'yi, seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı ülkeler listesine yine dahil etmedi.

Türkiye'den Avrupa'ya sadece AB vatandaşı veya Avrupa'da oturma izni bulunanlar ile zorunlu durumlar için seyahat edecek kişilere izin veriliyor. Bunların haricindeki kişilere vize ya da uçuş izni verilmiyor.

Yaklaşan turizm sezonu öncesi özellikle Türk lirasının değer kaybı nedeniyle nedeniyle Avrupalı turistlerin öncelikli tercihi olmayı hedefleyen Türkiye de, kısıtlamaların sürdüğü ülkeler listesinde kalmaya devam etti.

İngiltere bu son değişiklikle kısıtlamaların gevşetileceği ülkeler listesine girmeye hak kazandı. Ancak bu ülkede ortaya çıkan Hindistan varyantına bağlı Covid vakalarındaki artış üzerine listeye alınmadı.

Böylece, seyahat kısıtlamalarından daha fazla ülkenin muaf tutulması hedefleniyordu.

Avrupa Birliği 1 Temmuz'dan itibaren Covid seyahat sertifikasının yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye'den Avrupa'ya seyahat edecek kişilere de kolaylık tanımaya hazırlanıyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ya da Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanınan aşıların iki dozunu da yaptırmış, son 6 ayda Covid geçirmiş ya da son 48 saat içinde alınmış negatif test sonucu gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ülkedeki vaka sayısına bakılmaksızın AB ülkelerine seyahat edebilecek.

Türkiye'de uygulanan Pfizer - BioNTech aşısı EMA ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylandı. Sinovac aşısı da Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım listesine dahil edildi.

AB ülkeleri, duruma göre kendileri listede değişiklik yapabilecek, riskli görülen ülkeler yeniden kısıtlama uygulanan ülkeler listesine eklenebilecek.

AB seyahat kısıtlamaları listesi 15 Haziran ve Temmuz'da yeniden gözden geçirilecek.