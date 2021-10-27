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AB Türkiye'yle üç programa imza attı

27.10.2021 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile AB Komisyonu arasında eğitim, bilim, araştırma gibi alanları kapsayan üç anlaşma imzalandı.

Anlaşma kapsamında Türkiye Horizon Europe, Erasmus+ ve Solidarity Corps programlarına dahil oldu.Avrupa Birliği Komisyonu ve Türkiye arasında 2021-2027 dönemi için Türkiye'nin AB tarafından yürütülen Horizon Europe, Erasmus+ ve Solidarity Corps programlarına resmen katılımını sağlayan anlaşmalar Brüksel'de imzalandı.

Anlaşmaların imzalanmasıyla Türkiye, AB'nin araştırma ve yenilikçilik programı olan Ufuk Avrupa (Horizon Europe), AB'nin öğrenim, eğitim, gençlik ve spor programı Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı'na (European Solidarity Corps) 2027'ye dek dahil oldu.

Böylece araştırmacılar, yenilik alanında çalışanlar, öğrenciler, çocuklar, stajyerler, öğretmenler ve gençler AB üyesi ülkelerden katılımcılarla aynı koşullar altında bu programlara katılabilecek.

Aktarılacak fonlar

Türkiye, daha önceki programlarda da AB ile işbirliği yapmıştı. Nisan ayında ise AB liderleri ve Ankara bu alanlarda işbirliğinin genişletilmesi konusunda anlaşmışlardı.

Horizon Europa Programı, 2020 yılında Türk katılımcılara yaklaşık 277 milyon euro fon sağladı. Erasmus+ kapsamında ise 2014-2020 yılları arasında Türkiye'den projelere toplam 740 milyon euro aktarıldı. Avrupa'da uyum ve demokrasiyi teşvik etmeyi amaçlayan Avrupa Dayanışma Programı, 2018-2020 yılları arasında 350 gönüllüyü destekledi.

Anlaşmalar neleri kapsıyor?

Erasmus+'ın uluslararası kolu, eğitim, öğrenim, gençlik ve spor alanlarında dünya çapında hareketlilik ve işbirliği imkânı sunarken, Avrupa Dayanışma Programı gönüllülüğü, dayanışma projelerini ve insani yardımı destekliyor. Söz konusu destekler eğitim ve öğrenim, yurttaşlık ve demokratik katılım, çevre ve doğanın korunması, göç ve kültür gibi farklı birçok alanı kapsıyor. Fon desteği hibe şeklinde sağlanıyor. Horizon Europa kapsamında ise araştırma projeleri ve bilimde uluslararası işbirliği teşvik ediliyor.

dpa,KNA,DW/TY,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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