AB, Ukrayna krizi nedeniyle borçlanmaya gidecek mi?

Avrupa Birliği Ekonomi Komisyonu Başkanı Paolo Gentiloni, birlik üyesi ülkelerin önümüzdeki haftalarda, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle daha fazla borçlanmaya gidip gitmeme konusunu ele alacağını söyledi.

Fransa ve İtalya, pandemi sonrası toparlanma dönemi için mutabakata varılan 800 milyar Euro’luk (879,52 milyar dolar) nakit meblağa ek olarak, savunma harcamalarındaki ciddi artışlarla başa çıkmak ve Avrupa’nın Rusya’ya olan enerji bağımlılığını sonlandırmak için AB’ye birlik olarak daha fazla borçlanması amacıyla baskı yapıyor.

Almanya, Hollanda, Avusturya ve diğer ülkeler ise, Ukrayna'daki savaşın ekonomik etkisinin hala belirsiz olduğunu ve 800 milyarlık kurtarma fonundan şimdiye kadar sadece 74 milyar Euro’nun harcandığını savunarak bu yeni borçlanmaya karşı çıkıyorlar.

800 milyarlık fon, Euro bölgesi ülkelerinin ekonomik gelişmelerinin pandemiden dolayı önemli farklılıklar içermesinin önlenebilmesi maksadıyla geçen yıl oluşturulmuştu. Halen önemli derecede borçlu olan devletler, ekonomik açıdan toparlanabilmelerini sağlamak için borcu daha az olan ülkelere kıyasla yeterince borç alma imkanına sahip olmayabilirler.

Fransa, Ukrayna savaşının, aynen pandemi gibi, dışardan kaynaklanan bir şok olduğunu ve AB ülkelerini farklı şekillerde etkileyeceğini ve dolayısıyla ekonomik farklılıklar oluşturma tehlikesinin ortaya çıkabileceğini öne sürüyor. Gentiloni, bugün yaptığı açıklamada "Artan farklılıklar üye ülkeler arasında ve özellikle Euro bölgesinde, yeniden ortak bir araç konusunda bir karar sağlayacak mı?” sorusunu gündeme getirdi ve buna yanıt vermenin şimdilik mümkün olmadığını söyledi.

Gentiloni, "Sanırım asıl tartışma bundan birkaç hafta sonra bu krizin ekonomik etkilerine dair daha net bir görüşe sahip olacağımız zaman gerçekleşecek” dedi ve ortak borçlanma ihtimalinin masada seçenek olarak tutulması gerektiğine işaret etti.

Avrupa Komisyonu, 27 üyeli birlik için ekonomik tahminlerini Mayıs ayında açıklayacak. Açıklanan tahminler doğrultusunda ortak borçlanma konusu gündeme gelebilir.

Ancak Gentiloni, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı yeni yatırım ihtiyaçlarının muhtemelen AB'nin şu anda gözden geçirilmekte olan mali kurallarını ve bu amaç için yeni AB fonu potansiyeli üzerinde bir etkisi olacağını söyledi. Gentiloni, “Savunma yeteneklerimizi güçlendirmek, endüstriyel ve teknolojik tabanımıza önemli yatırımlar yapmamızı gerektirecek” dedi.

