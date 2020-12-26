AB Ülkeleri Arasında Corona Aşısı İlk Macaristan'da Yapıldı

Avrupa’da Corona virüsüne karşı Pfizer ve BioNTech firmalarının ortak geliştirdiği aşının dağıtımı başladı.

Macaristan’da aşının ilk uygulaması gerçekleşirken, diğer Avrupa ülkelerinde de aşılama işlemleri Pazar günü başlatılacak.

Diğer taraftan, salgının üçüncü dalgası dünyada birçok yeri etkisi altına alırken, İngiltere’de rastlanan ve ülkenin kısıtlamaları yeniden devreye sokmasına neden olan virüsün yeni türüne Avrupa’da başka ülkelerde de rastlandı.

Pfizer-BioNTech’in aşısı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Macaristan’ın haricinde Fransa ve Romanya’ya da ulaştı.

Virüsün yeni türü yayılıyor mu?

2 milyon 600 bin Corona virüsü enfeksiyonu vakası ve 62 bin 500’in üzerinde virüs kaynaklı can kaybı kaydedilen Fransa’da, İngiltere’nin yeniden kapanmasına neden olan, virüsün yeni türüne de rastlandığı belirtiliyor.

İsveç de virüsün yeni türünün tespit edildiği ülkeler arasında. İsveç Sağlık Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, yeni tür virüsün İngiltere’den İsveç’e seyahat eden bir kişide tespit edildiği belirtildi.