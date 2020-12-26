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AB Ülkeleri Arasında Corona Aşısı İlk Macaristan'da Yapıldı

26.12.2020 20:59 | Son Güncelleme:
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AB Ülkeleri Arasında Corona Aşısı İlk Macaristan'da Yapıldı

Avrupa’da Corona virüsüne karşı Pfizer ve BioNTech firmalarının ortak geliştirdiği aşının dağıtımı başladı. Macaristan’da aşının ilk uygulaması gerçekleşirken, diğer Avrupa ülkelerinde de aşılama işlemleri Pazar günü başlatılacak

Avrupa’da Corona virüsüne karşı Pfizer ve BioNTech firmalarının ortak geliştirdiği aşının dağıtımı başladı.

Macaristan’da aşının ilk uygulaması gerçekleşirken, diğer Avrupa ülkelerinde de aşılama işlemleri Pazar günü başlatılacak.

Diğer taraftan, salgının üçüncü dalgası dünyada birçok yeri etkisi altına alırken, İngiltere’de rastlanan ve ülkenin kısıtlamaları yeniden devreye sokmasına neden olan virüsün yeni türüne Avrupa’da başka ülkelerde de rastlandı.

Pfizer-BioNTech’in aşısı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında Macaristan’ın haricinde Fransa ve Romanya’ya da ulaştı.

Virüsün yeni türü yayılıyor mu?

2 milyon 600 bin Corona virüsü enfeksiyonu vakası ve 62 bin 500’in üzerinde virüs kaynaklı can kaybı kaydedilen Fransa’da, İngiltere’nin yeniden kapanmasına neden olan, virüsün yeni türüne de rastlandığı belirtiliyor.

İsveç de virüsün yeni türünün tespit edildiği ülkeler arasında. İsveç Sağlık Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, yeni tür virüsün İngiltere’den İsveç’e seyahat eden bir kişide tespit edildiği belirtildi.

İngiliz yetkililer ve uzmanlar, pandemide üçüncü dalganın yaşanmasına virüsün mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı bir hale dönüşmesinin neden olmuş olabileceği yönünde açıklamalar yaptı. Dünya genelinde onlarca ülke İngiltere’ye ve İngiltere’den seyahetlere kısıtlamalar getirdi.

Bazı ülkelerde İngiltere’den gelenlere Corona testi zorunluluğu da getirilirken, virüsün mutasyona uğramış yeni türüne Japonya’da da rastlandı.

Sputnik V’in 60 yaş üzerindekilerine uygulanmasına onay

Diğer taraftan, Rus yetkililer de Cumartesi günü, yerli Sputnik V aşısının 60 yaş üzeri kişilerde de uygulanacağını açıkladı.

Son resmi verilere göre, Rusya’da tespit edilen Corona virüsü vaka sayısı 3 milyonu geçti. Salgının yeniden yoğunlaştığı ülkede son 24 saat içinde 29’den fazla yeni vaka ve 560 can kaybı kaydedildiği belirtiliyor.

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