AB ülkeleri aşı hedeflerini tutturamadı

Avrupa Komisyonu'nun mart sonu için belirlediği aşılama hedefini hiçbir ülke tutturamadı.Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, aşılamada öncelikli grup için belirlenen hedeflerin çok gerisinde kaldı. AB Komisyonu, mart sonuna kadar 80 yaş üstü grup ile sağlık personeli ve sosyal alanda çalışanların en az yüzde 80'inin aşılanmış olmasını öngörüyordu.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre 31 Mart itibarıyla veri sağlayan 25 ülkede 80 yaş üstü grubun sadece yüzde 59,8'i ilk doz aşısını olabildi. İkinci dozu yaptıranların oranı ise yüzde 33,1 olarak kaydedildi. ECDC verilerine AB ülkelerinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç de dahil.

ECDC verilerine göre 80 yaş üstü grupta ilk doz aşı uygulananlarda ilk sırayı yüzde 97,9'luk oranla İzlanda aldı. İzlanda'yı Malta ve İrlanda izledi. En düşük oran ise yüzde 5,1 ile Bulgaristan, yüzde 17,4 ile Letonya ve yüzde 32,2 ile Slovakya'da kaydedildi.

Bulgaristan ve Letonya'da AstraZeneca sıkıntısı

Bulgaristan ve Letonya, AstraZeneca aşısının sevkiyatındaki gecikmeler nedeniyle aşı sıkıntısı yaşıyor. Bulgaristan'da ayrıca 80 yaş üstü grup, aşılamada öncelikli ilan edilmemişti. Almanya ile birlikte Lihtenştayn, Hollanda, Romanya ve İspanya ise ECDC'ye yaş gruplarına göre veri aktarmadı.