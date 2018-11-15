AB ülkeleri Brexit'e kabine onayından memnun

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "sürecin nasıl ilerleyeceğine dair açık bir sinyal aldık" dedi.Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Birleşik Krallık'ta kabinenin AB'den çıkış (Brexit) için hazırlanan anlaşmaya onay vermesinden memnun.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas kararın büyük bir rahatlamaya neden olduğunu söyledi. Maas, "Aylar süren belirsizliğin ardından Birleşik Krallık'tan AB'den ayrılış sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair açık bir sinyal aldık" dedi. Maas, iki tarafın atması gereken başka adımlar olduğu konusunda da uyardı. Almanya Dışişleri Bakanı, "Yolunda ilerleyen Britanyalı arkadaşlarımızla yakın ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz" diye konuştu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurz, "Umarım yakında somut bir anlaşma için el sıkışıyor olacağız" dedi. İsveç Başbakanı Stefan Lofven ise "Ayrılma sürecinin düzenli bir şekilde gerçekleşiyor olması AB ve Birleşik Krallık'ın ileride iyi bir ilişki sahibi olması için önemli" değerlendirmesinde bulundu.