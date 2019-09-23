AB ülkeleri, düzensiz göç sorununu Malta'da görüştü

Toplantıdan yansıyan bilgilere göre, İtalya, Almanya, Fransa ve Malta, düzensiz göçmenleri için geçici yeni dağıtım sistemi üzerinde anlaşmaya vardı. Dört ülkenin içişleri bakanınca kabul edilen anlaşmanın detaylarının 8 Ekim'deki AB İçişleri Bakanları toplantısına sunulacağı bildirildi.

Toplantıya, ev sahibi Malta İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Michael Faruggia, AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ile AB Dönem Başkanı sıfatıyla Finlandiya İçişleri Bakanı Maria Ohisalo katıldı.

İtalya, Almanya, Fransa ve Malta, düzensiz göçmenleri için geçici yeni dağıtım sistemi üzerinde anlaşmaya vardı.

Mini zirvenin ardından bakanlar, kameraların karşısına geçerek, ortak basın toplantısı düzenledi.

Avramopoulos, İtalya, Malta, Almanya ve Fransa arasında varılan anlaşmanın, göç sorununa yanıt vermeye yönelik güçlü bir sinyal olduğunu belirterek, "Bu hepimizin sorumluluğu ve kolektif olarak ele almamız gerekiyor." dedi.

Göçün zorluklarına dayanışma ruhuyla cevap vermek amacıyla bir araya geldiklerini ifade eden Avramopoulos, "Dayanışma temelinde, AB Komisyonundan mali destek de olmak üzere ilerletmemiz gereken iyi bir anlaşma var. Bu, gelecek ay ele alınacak. Ortak bir göç politikasına ihtiyacımız var. Gelecekte bu çabaları desteklemek için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Avrampoulos, en önemli önceliklerinin hayat kurtarmak, ikincisinin ise insan kaçakçılarının şebekelerini çökertmek olduğunun altını çizdi.

- İtalyan Bakan Lamorgese

İtalya İçişleri Bakanı Lamorgese de üzerinde anlaştıkları taslağa dair bazı detaylar paylaştı.

Lamorgese, 4 haftada sığınma talebinde bulunan göçmenlerin yeniden yerleştirilmesini ve yerleştirildikleri ülkelerin geri gönderim prosedürünü de üstlenmesini öngördüğünü aktararak, "İtalya, bugünden itibaren yalnız değil, çok memnunum. En hassas siyasi meseleler çözüldü. Ortak Avrupa eylemine yaklaşılan ilk somut adım atıldı." ifadesini kullandı.