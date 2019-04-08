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"AB ülkeleri içerisinde 9. sıradayız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:19 | Son Güncelleme

1. Kırıkkale Kitap Fuarı 80 yayınevi ve 80 yazarın katılımıyla açıldı - Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş: - "AB'nin 2018 Dünya Kitap Günü dolayısıyla hazırladığı ve yayınladığı istatistik, Türklerin günlük okuma süresinin 7 dakika olduğunu ortaya koydu. AB ülkeleri içerisinde 9. sıradayız. Fransa, Belçika ve Romanya gibi ülkelerden daha iyi durumdayız"

Kırıkkale Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Kırıkkale Kitap Fuarı, 80 yayınevi ve 80 yazarın katılımıyla açıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Kültür Turizm Müdürlüğü önündeki fuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çok hayırlı bir açılış için toplandıklarını söyledi.

Kitap fuarının ilkini açtıklarını, benzer organizasyonların da tohumlarını attıklarını belirten Sezer, "Kırıkkale'de çok güzel projeler başlattık. Niyetimiz Kırıkkale'ye hizmet etmek. Allah niyetimizi bozmasın, niyet güzel olunca akıbeti de güzel oluyor. Bu kitap fuarının açılmasını programımıza aldığımız zaman, gerçekleştirilmesi manasında biraz soru işaretleri olan bir konuydu. Bu projelerin ete kemiğe bürünmesinde emeği olan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş ise Türk vatandaşlarının kitap okumadığı yönünde doğru bilinen yanlışların bulunduğunu ifade etti.

Tarama motorlarına bakıldığı zaman Türkiye'nin okuma oranının AB ülkeleri içerisinde binde bir gibi gözüktüğünü vurgulayan Odabaş, şöyle konuştu:

"Bir Japon yılda 10 kitap okurken, bir Türk on yılda bir kitap okuyor gibi, UNESCO'nun araştırmalarına göre dünyada 86. sıradaymışız gibi, TÜİK'in kitabın insanlarımız açısından bir sıralama yapıldığında 232. sırada bulunması gibi bazı şehir efsaneleri dolaşıyor tarama motorlarında. Bunların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. TÜİK'in böyle bir açıklaması yok. İlgili daire başkanı ısrarla TÜİK böyle bir veri derlemiyor ve açıklamıyor demesine rağmen hala arama motorlarında bunlar önümüze geliyor. UNESCO'nun böyle bir veri derlediği yok. AB'nin böyle bir açıklaması yok. AB'nin 2018 Dünya Kitap Günü dolayısıyla hazırladığı ve yayınladığı istatistik, Türklerin günlük okuma süresinin 7 dakika olduğunu ortaya koydu. AB ülkeleri içerisinde 9. sıradayız. Fransa, Belçika ve Romanya gibi ülkelerden daha iyi durumdayız. Bu oran Almanya'da ise 7,5 dakika. Almanya ile hemen hemen kafa kafayayız. Kitap okuma alışkanlığını günlük hayatımızdaki aktivitelerde önceliği açısından yüzde 10,2 ile yine AB ülkeleri içerisinde ilk onun içerisindeyiz."

- "Okuma durumu açısından bahsedildiği gibi hiçte kötü değiliz"

Odabaş, genel müdürlüğe bağlı bin 168 kütüphane bulunduğunu, 2018 yılında bu kütüphanelerden 11,5 milyon kitap ödünç verdiklerini anlattı.

Okuma durumu açısından bahsedildiği gibi kötü durumda olunmadığını aktaran Odabaş, şunları kaydetti:

"Yayıncılık dünyasının sektörel büyüklüğü açısından dünyada ilk 20'nin içerisindeyiz, 17. sıradayız. 2018 yılı içerisinde derlenen kitap 70 bin çeşit. Dünyada ilk 10'un içerisindeyiz. Bandrol verilen kitap sayıları içerisinde dünyada ilk 10'un içerisindeyiz. Kişi başı nüfusa oranladığımız zaman, toplamda 600 milyon civarında kitap yayınlanıyor. 7,5 kitap düşüyor nüfus başına. Biz kötü durumda değiliz. Ama daha iyi olmak durumundayız. Türkler, Almanlardan, İngilizlerden ve Japonlardan çok daha fazla okusun. Daha iyi duruma geleceğiz inşallah. Böyle 3. dünya ülkesi gibi gösterilmek istenilen algı oyunlarına da gelmeyelim. Bu kitap fuarları da bunun bir göstergesi. 2 ay önce Ankara'daki kitap fuarını 10 günde 517 bin kişi ziyaret etmiş."

Konuşmaların ardından Vali Sezer, Odabaş ve beraberindekiler, kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

80 yayınevi ve 80 yazarın katıldığı fuar, 9 gün açık kalacak.

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açılış Kırıkale 1. Kitap Fuarı Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Vali Yunus Sezer

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