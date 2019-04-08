"AB ülkeleri içerisinde 9. sıradayız"

Kırıkkale Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Kırıkkale Kitap Fuarı, 80 yayınevi ve 80 yazarın katılımıyla açıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Kültür Turizm Müdürlüğü önündeki fuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çok hayırlı bir açılış için toplandıklarını söyledi.

Kitap fuarının ilkini açtıklarını, benzer organizasyonların da tohumlarını attıklarını belirten Sezer, "Kırıkkale'de çok güzel projeler başlattık. Niyetimiz Kırıkkale'ye hizmet etmek. Allah niyetimizi bozmasın, niyet güzel olunca akıbeti de güzel oluyor. Bu kitap fuarının açılmasını programımıza aldığımız zaman, gerçekleştirilmesi manasında biraz soru işaretleri olan bir konuydu. Bu projelerin ete kemiğe bürünmesinde emeği olan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş ise Türk vatandaşlarının kitap okumadığı yönünde doğru bilinen yanlışların bulunduğunu ifade etti.