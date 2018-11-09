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AB ülkeleri Kaşıkçı'yı görüşmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:03 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic: - "(Kaşıkçı cinayeti) Üye ülkeler bu konuya ilişkin sürekli olarak birbirleriyle irtibat halindeler "

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerin Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin Suudi Arabistan'a yönelik uygulanacak politikayı görüştüğünü açıkladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic, günlük basın toplantısında, Kaşıkçı cinayetine ilişkin üye ülkelerin Suudi Arabistan'a karşı ortak tutum takınıp takınmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "Üye ülkeler bu konuya ilişkin sürekli olarak birbirleriyle irtibat halindeler." açıklamasında bulundu.

Kocijancic, AB'nin ortak tutumunun cinayete ilişkin yürütülen soruşturma sonuçlarının açıklamasının ardından belirleneceğini ifade etti.

- Cemal Kaşıkçı cinayeti

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

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AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic Cemal Kaşıkçı

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