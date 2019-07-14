"AB ülkeleri nükleer anlaşmayı korumak için yatırım yapmalıdır"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "AB ülkeleri uluslararası anlaşmanın korunması için daha fazla yatırım yapmalıdır. Bu ülkelerin nükleer anlaşmayı korumak için yatırım yapmaya hazır olduklarına henüz şahit olamadık." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplantısına katılmak üzere ABD'nin New York kentine giden Zarif, burada İran devlet medyasına nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

AB ülkelerinin nükleer anlaşmayı korumak için ortaya koyduğu çabanın yeterli olmadığını dile getiren Zarif, "AB ülkeleri uluslararası anlaşmanın korunması için daha fazla yatırım yapmalıdır. Bu ülkelerin nükleer anlaşmayı korumak için yatırım yapmaya hazır olduklarına henüz şahit olamadık. Uluslararası bir anlaşmayı korumak için istekli olduğunuzu ilan etmeniz ile gerekli yatırımı yapmak için hazır olmanız arasında ciddi bir fark vardır. AB bu konudaki ciddiyeti henüz gösteremedi." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ekonomik alanda normal uluslararası ilişkilerin dışına çıkmasının kalıcı gelişim hedeflerine ulaşmanın önünde büyük bir engel teşkil ettiğini savunan Zarif, bu konunun uluslararası camiayla paylaşılması ve BM Genel Sekreteri dahil diğer kurumlarla gerçekleştirilecek müzakerelerin de alınan kararlar çerçevesinde yapılması gerektiğini belirtti.