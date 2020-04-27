‘AB Ülkeleri Sağlık Sistemi Kapasitelerini Yanlış Değerlendirdi’

Reuters haber ajansının ulaştığı bir belgeye göre, Avrupa Birliği (AB) hükümetleri bundan bir ay önce Avrupa Komisyonu’na sağlık sistemlerinin salgınla mücadeleye hazır olduğunu bildirmişti. Ancak habere göre, Avrupa hükümetleri bu iyimser tahminden yalnızca birkaç hafta sonra maske ve tıbbi malzeme eksikliği yaşamaya başladı. Avrupa Komisyonu, AB ülkeleri genelinde tıbbi malzeme ihtiyacının şu anda normalden 10 kat daha fazla olduğu görüşünde. Avrupa ülkelerinin yaşadığı malzeme eksikliği küresel talebin artmasına neden olurken, Reuters’ın ulaştığı belgeler AB hükümetlerinin salgınla mücadele kapasitelerini gözlerinde büyüterek yanlış bir değerlendirmede bulunduklarını ortaya koyuyor. Reuters’a göre, salgının çıkış yeri olan Çin’in Hubei eyaletinde yaklaşık 60 milyon kişi karantinaya alındıktan yalnızca 2 hafta sonra Avrupa Komisyonu’ndan bir yetkili, kapalı kapılar ardında 5 Şubat’ta yapılan bir toplantıda, ‘‘Her şey kontrol altında. Covid-19’u tespit ve tedavi etmek konusunda üye ülkelerin hazırlık düzeyi yüksek’’ demişti.

Bu, İtalya’nın Corona virüsüne ilk kurbanını vermesinden yalnızca iki hafta önceydi. Bugünse İtalya’da 12 binden fazla kişi Corona virüsü yüzünden hayatını kaybetti. Bu rakam salgının ortaya çıktığı Çin’deki can kaybının neredeyse dört katı. ‘Korumacı önlemler tıbbi malzeme tedariğini yavaşlattı’ Reuters’a konuşan AB yöneticilerinden biri, AB Komisyonu’nun Ocak ayından bu yana üye ülkelere destek teklif ettiğini söyledi. Yetkiliye göre AB hükümetleriyse durumun ciddiyetinin farkına Mart ayında varmaya başladı. Ancak ortak hareket etmek yerine çoğu korumacı yaklaşımlar benimsedi. Bu da yardım malzemeleri ithalatının ticaret engellerine takılmasına neden oldu. Reuters’a göre İtalya’nın her ay en az 90 milyon maskeye ihtiyacı oluyor. Ancak ülke bunun çok daha azına sahip. Fransa ise 1 milyar maske siparişi verdi, üreticiler solunum cihazı üretimi için yeni üretim bantları açmaya başladı. Avrupa Komisyonu yetkililerinin 5 Şubat’taki iyimser analizi, üye ülkelerin sağlık uzmanlarıyla yapılan bir dizi değerlendirme görüşmesinin ardından ortaya çıktı.

Reuters’ın elde ettiği belgelere göre, 31 Ocak’ta yapılan bir toplantıda ulusal sağlık bakanları Komisyon’a tıbbi malzeme konusunda yardıma ihtiyaç duymadıklarını söyledi. Belgelerde dört ülke dışında hiçbir ülkenin ek önlem olarak yardım talebinde bulunmadığı kaydedildi. Yardıma ihtiyaç duyabileceği belirten bu dört ülkenin ismiyse verilmedi. Yardım teklifinden ve hükümetlerden en az iki toplantı daha yaparak ihtiyaçlarını belirlemelerini istemesinden tam bir ay sonra Avrupa Komisyonu, yüz maskesi ve diğer koruyucu malzemeler için 28 Şubat’ta ortak tedarik programı başlattı. Reuters’ın elde ettiği belgelere göre, 25 üye ülkeye yapılan teklife başta hiç talep olmadı. Avrupa Komisyonu’na göre üye ülkeler şimdi ikinci bir teklif altında ihaleleri inceliyor, ancak henüz hiçbir sözleşme imzalanmadı ve en yakın teslimata bile daha haftalar var. İtalya’da 10 bin sağlık çalışanı salgına yakalandı Yine Reuters’ın elde ettiği belgelere göre, AB hükümetleri sağlık çalışanlarını Corona virüsü hastalarıyla nasıl ilgilenmeleri gerektiği konusunda iyice bilgilendirmişti. Ancak İtalya’da sağlık çalışanları şüpheli vakalara bakarken maske takmaya 24 Subat’tan itibaren başladı. İtalya’da neredeyse 10 bin sağlık çalışanı salgına yakalandı. Bu da İtalya’daki vakaların yüzde 9’unu oluşturuyor.