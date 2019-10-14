AB ülkeleri Suriye operasyonu nedeniyle Türkiye'yi kınadı

AB ülkeleri Türkiye'yi kınam konusunda birleşirken, silah ambargosu konusunda genel kabulü sağlayamadı. AB genelinde Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması yönünde Almanya, Fransa, İspanya ve Avusturya'nın baskıları sonuç vermedi. Türkiye'ye silah satışının yasaklanması yönünde ortak bir uzlaşıya varılamadı.

Lüksemburg'daki AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından yapılan bildiride, Türkiye’nin askeri operasyonunun tüm bölgedeki istikrar ve güvenliği zayıflattığı belirtildi, ayrıca sivillere yönelik daha fazla acı, daha fazla yerinden edilme ve insani yardıma erişimin engellenmesi gibi sonuçlar yarattığı vurgulandı.

Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'yi 'oybirliğiyle' kınayan AB, üye ülkelere de Ankara'ya yapılan silah satışlarını durdurma çağrısı yaptı.

Bildiride, silah ihracatının üyelerin ulusal kararı olduğu vurgulandı. Bazı AB ülkelerinin halihazırda silah ihracatını durdurduğuna dikkat çeken bildiri, “Üye ülkeler, Türkiye’ye silah ihracatlarıı konusundaki güçlü ulusal pozisyonlarına bağlıdır” değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi'nin konuyla ilgili çalışma grubunun bu hafta içinde üye ülkelerin tutumunu gözden geçirmek için toplanacağı duyuruldu.

FRANSA DUYURMUŞTU

Fransa'nın Avrupa Birliği Bakanı Amelie de Montchalin geçen hafta yaptığı açıklamada, "Siviller, Suriyeli güçler ve bölgenin istikrarı için sarsıcı olan bir durumla karşı karşıya kaldığımızda aciz davranmayacağız" diyerek Türkiye'ye yönelik yaptırımların masaya geleceğini duyurmuştu.

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Türkiye'nin operasyonunun başlamasının ardından Finlandiya, Norveç, Fransa ve Almanya Türkiye'ye askeri ihracatı askıya almış, İsveç de bu yaptırımın AB çapında uygulanması önerisinde bulunmuştu.