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AB Ülkeleri Yaz Turizmi İçin Seyahat Sertifikası Yolunda

14.04.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birlik üyelerinin COVID seyahat sertifikası kullanılması konusunda resmi olarak anlaştıkları bildirildi

AB Ülkeleri Yaz Turizmi İçin Seyahat Sertifikası Yolunda

Avrupa Birliği ülkelerinin bu yaz turizm faaliyetlerini yeniden başlatmak için COVID seyahat sertifikası kullanılması konusunda resmi olarak anlaştıkları bildirildi. İki diplomatik kaynak, AB milletvekillerinin ayrıntıları Mayıs ayında görüşeceklerini söyledi.

Sertifikalar, aşılananların, Corona virüsünden kurtulanların veya negatif test sonuçlarına sahip olanların, kısıtlamalar nedeniyle bir yıldan fazla bir süredir seyahat ve turizm endüstrisinin darbe aldığı Avrupa Birliği ülkelerinde daha kolay seyahat etmelerine olanak tanımayı amaçlıyor.

Ulusal temsilcilerin onayladığı ve Reuters tarafından görülen bir belgede 27 AB üye ülkesi "planın çerçevesini 2021 yazına kadar hazır hale getirme taahhütlerinin altını çizdi" dedi.

Yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu’nun öneriyi kabul etmesi gerekiyor. AP kendi tutumunu bu ay içinde belirleyecek. Milletvekilleri, ulusal temsilciler ve AB yönetimi arasındaki son görüşmelerin Mayıs ayında başlaması bekleniyor.

Belgede birlik ülkelerinin, yeni dijital veya kağıt sertifikaların onaylandıktan sonra kullanıma sunulabilmesi için, gerekli teknolojik çözümlerin bulunmasını sağlamak için aynı doğrultuda çalıştığı kaydedildi.

Üye devletlerin anlaşması, aşı olamayan veya olmayı istemeyenlere yönelik ayrımcılığa karşı hükümler içeriyor ve hastalıktan iyileşmeyi kanıtlamak için bir dizi teste izin veriyor.

Üye devletler, sadece AB onaylı aşıları tanımak zorunda kalacak olsa da belirli ülkeler, yalnızca kendi topraklarında izin verilen Rusya'nın Sputnik aşılarını veya Çin'in Sinovac aşılarını kapsayan sertifikaları da verebilir.

Diğer AB ülkeleri, birliğin düzenleme kurumlarınca onaylanmamış bir aşıya atıfta bulunan bir sertifikayı kabul edip-etmemeye kendileri karar verecek.

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