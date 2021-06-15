AB Ülkelerinde Yapılan Aşı Sayısı 300 Milyonu Geçti

Avrupa Birliği ülkelerinde Corona virüsü salgınına karşı yapılan aşı sayısı 300 milyon dozu aştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen aşılamanın hızla devam ettiğini belirtti.

Von der Leyen konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada “AB’de 300 milyon doz aşıyı geçtik. Her geçen gün hedefimize daha yaklaşıyoruz. Önümüzdeki ay yetişkinlerin yüzde 70’ini aşılamak için gerekli dozları temin ettik” dedi.

AB üyesi olmayan ülkelerin de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinde bugüne dek 42 milyondan fazla Corona virüsü vakası görülürken toplamda 1 milyona yakın kişi de hayatını kaybetti.

Türkiye'de aşılama hız kazandı

Türkiye’de de aşılama devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte Türkiye’de 842 bin 494 kişinin Corona virüsü aşısı olduğunu açıkladı. Türkiye’de bugün itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 35 milyonu geçti. Bunun yaklaşık 22 milyonu ilk doz, 13 milyondan fazlası da ikinci doz aşısını olanlar oluşturuyor.

