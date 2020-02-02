AB Ülkelerinde Yaşayan İngilizler Kritik Haklardan Mahrum Kalacak 

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasını destekleyenler, Brexit'in nihayet hayata geçmesini kutlamaya devam ediyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması için 27 yıldan uzun süredir kampanya yürüten Brexit Partisi lideri Nigel Farage, ”Kendi kendini yöneten, bağımsız ve normal bir ülke olmaya dönüyoruz. Popülizm zafer kazandı” dedi.

Brexit'i ”popülizmin küreselliğe karşı elde ettiği zafer” olarak tanımlayan Farage, ”Popülizmden hiç hazzetmeyebilirsiniz, ama size komik bir şey söyleyeyim mi? Popülizm çok popüler oldu” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan ancak Brexit nedeniyle Avrupa Birliği vatandaşlığını kaybedecek olan bir buçuk milyon İngiliz ise bu süreci adeta yas tutarak karşılıyor.

AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşları tedirgin

Avrupa'daki çeşitli ülkelerde yaşayan İngilizler son dört yıldır, Brexit sonrasında hangi hakları ellerinde tutacaklarının, yaşadıkları ülkelerdeki kamu sağlık hizmeti programlarına erişimi, geçim kaynaklarını, hatta evlerini kaybedip kaybetmeyeceklerinin endişesi içindeydi.