AB ülkelerinden ilk kez oturum alan yabancı sayısı yüzde 4 arttı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ilk kez oturum izni alan, birlik üyesi olmayan kişi sayısının geçen yıl 3,1 milyona çıktığı bildirildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2017'de AB ülkelerinden ilk kez oturum izni alanların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 3,1 milyonu buldu.

İlk kez oturum izni alanların yüzde 32'si iş imkanları nedeniyle AB ülkelerine yerleşirken, bunu yüzde 26 ile ailevi nedenler, yüzde 17 ile eğitim takip etti.

Öte yandan, ilk kez oturum izni alanların büyük çoğunluğunu Suriyeli ve Ukraynalıların oluşturduğu belirtildi.

