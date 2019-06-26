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AB ülkelerinden İran'a "gerginliği arttırıcı adımlardan kaçının" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 21:43 | Son Güncelleme

İngiltere, Polonya, Fransa, Belçika, Almanya ve Estonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcilerinin ortak açıklamasından: - "İran'ı nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye ve gerginliği arttırıcı adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İngiltere, Polonya, Fransa, Belçika, Almanya ve Estonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcileri, "İran'ı nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye ve gerginliği artırıcı adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

İngiltere, Polonya, Fransa, Belçika, Almanya ve Estonya'nın BM Daimi Temsilcileri, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yapılan İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin oturumun ardından ortak açıklama yaptı.

"BMGK'nın mevcut ve gelecekteki üye ülkeleri olarak, mevcut durumda İran ile nükleer anlaşmanın devam ettirilmesinin daha önemli olduğunu teyit ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, KOEP'in bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için temel önemde olduğu vurgulandı.

ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme, İran'a yaptırımları tekrar geri getirme ve bazı ülkelere tanıdığı muafiyetleri kaldırma kararlarının esefle karşılandığının belirtildiği açıklamada, "Ancak İran'ın nükleer taahhütlerini yerine getirme konusunda son dönemlerde yaptığı açıklamadan dolayı derin endişe içerisindeyiz." ifadesi kullanıldı.

- ABD-İran gerilimi

ABD'nin mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında gerginlik yaşanıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun geçen hafta perşembe günü ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra söz konusu gerginlik tırmanmıştı. İran, İHA'nın "hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu" savunurken, ABD ise uçağın "uluslararası hava sahasında vurulduğunu" öne sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İran'a yönelik hava saldırısına onay verdiğini ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca, saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi, İHA'nın düşürülmesinin ardından İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Avrupa Birliği BMGK İRAN

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