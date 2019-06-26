BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İngiltere, Polonya, Fransa, Belçika, Almanya ve Estonya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcileri, "İran'ı nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini tam olarak yerine getirmeye ve gerginliği artırıcı adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.

İngiltere, Polonya, Fransa, Belçika, Almanya ve Estonya'nın BM Daimi Temsilcileri, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) yapılan İran ile nükleer anlaşmaya ilişkin oturumun ardından ortak açıklama yaptı.

"BMGK'nın mevcut ve gelecekteki üye ülkeleri olarak, mevcut durumda İran ile nükleer anlaşmanın devam ettirilmesinin daha önemli olduğunu teyit ediyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, KOEP'in bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için temel önemde olduğu vurgulandı.

ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme, İran'a yaptırımları tekrar geri getirme ve bazı ülkelere tanıdığı muafiyetleri kaldırma kararlarının esefle karşılandığının belirtildiği açıklamada, "Ancak İran'ın nükleer taahhütlerini yerine getirme konusunda son dönemlerde yaptığı açıklamadan dolayı derin endişe içerisindeyiz." ifadesi kullanıldı.