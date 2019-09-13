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AB ülkelerinden İran'a uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 20:25 | Son Güncelleme

AB, Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerini yerine getirmemesini endişeyle karşıladıklarını duyurdu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın nükleer anlaşma taahhütlerine aykırı karar ve faaliyetlerinden derin endişe duyduğunu açıkladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları konuya ilişkin ortak bir yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), son raporunda Natanz nükleer tesislerine gelişmiş santrifüjler inşa edildiğini teyit ettiği bilgisi paylaşıldı.

Fransa, Almanya, İngiltere dışişleri bakanları ve AB Yüksek Temsilcisi'nin bu gelişmeden derin endişe duyduğu aktarılan açıklamada, "ABD'nin 2018 mayısından bu yana uyguladığı yaptırımlar ve İran'ın anlaşmanın temel yükümlülüklerini yerine getirmeme kararı sonrasında, nükleer anlaşmanın çözülme riskinden endişe duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, son gelişmelerin gerginliği azaltmak ve diyaloğu tekrar inşa etmek için diplomatik girişimlerin önemini tekrar ortaya koyduğu belirtildi.

İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun olmayan faaliyetlerden kaçınması istenen açıklamada, İran yönetimi, nükleer faaliyetlerin denetimine ilişkin konularda UAEA ile işbirliği yapmaya davet edildi.

- İran'ın faaliyetleri

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, geçen hafta yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma sürecinin üçüncü aşamasına başladığını belirtmişti.

Kemalvendi, araştırma ve geliştirme konusundaki sınırlamaları kaldırmaya başladıklarını aktararak, "Bu aşamada çok daha gelişmiş santrifüjler kullanacağız. Diğer tarafın sözlerini yerine getirmesi durumunda tüm bu adımlardan geriye dönüş olacaktır. İhtiyaçlarımız doğrultusunda araştırma ve geliştirme için yeni santrifüjler geliştireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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AB Almanya Fransa ingiltere İRAN nükleer anlaşma

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