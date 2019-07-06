AB ülkelerinden Libya'daki göçmen merkezi saldırısına kınama

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üye ülkeleri, Libya'da 40'tan fazla göçmen ve mültecinin ölümüne neden olan hava saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, 28 üye ülke adına Libya'da göçmen merkezini hedef alan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Trablus'un doğusundaki Tacura bölgesinde düzensiz göçmen barınağına düzenlenen hava saldırısının onlarca göçmen ve mültecinin ölümüne neden olduğu, bunun Libya'daki savaşın sivilleri nasıl etkilediğini açıkça gösterdiği belirtildi.

"Bu saldırıları çok güçlü bir şekilde kınıyoruz. Sivilleri hedef alan hiçbir saldırı kabul edilemez." ifadesi kullanılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından başlatılan soruşturmanın memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Açıklamada, acilen saldırılara son verilmesi ve gerginliğin azaltılması çağrısı yapılırken, Libya'daki krize askeri çözümün mümkün olmadığının altı çizildi.

Libya'da Hafter'e bağlı güçlerin başkent Trablus'un doğusunda, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir barınma merkezine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 40'tan fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

