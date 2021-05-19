HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB Ülkelerinden Yeni Seyahat Uygulaması Kararı

AB Ülkelerinden Yeni Seyahat Uygulaması Kararı

19.05.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği ülkeleri, yaz sezonu öncesinde AB dışından gelecek kişilere seyahat kısıtlamalarını hafifletme kararı aldı. İki doz Corona virüsü aşısını olanlar AB ülkelerine seyahat edebilecek

AB Ülkelerinden Yeni Seyahat Uygulaması Kararı

Avrupa Birliği ülkeleri, yaz sezonu öncesinde AB dışından gelecek kişilere seyahat kısıtlamalarını hafifletme kararı aldı. Buna göre, dünyann herhangi bir ülkesinden iki doz Corona aşısını olmuş kişilerle AB’nin risksiz ülke olarak tanımladığı ülkelerden kişiler Avrupa Birliği üyesi ülkelere seyahat edebilecek.

Konuya ilişkin Avrupa Parlamentosu’nun önerisi AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileri tarafından kabul edildi.

Avrupa Birliği’nin Corona virüsü salgını açısından risk haritasını da bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta yenilemesi bekleniyor.

Böylece iki doz aşısını olan ABD vatandaşları da herhangi bir kısıtlama ya da karantina süreci olmaksızın AB ülkelerine seyahat edebilecekler.

Mevcut durumda Avustralya, İsrail, Singapur’un da aralarında bulunduğu 7 ülkeden kişiler AB ülkelerine seyahat edebiliyorlar.

AB’nin risk haritası 100 bindeki vaka sayısına göre belirleniyor. 100 bin kişide 25 ya da altında vaka olan ülkeler risksiz ülke sayılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyorHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyor
Yaşanan trajediyi böyle anlattı: Artık hiçbir yer güvenli değilYaşanan trajediyi böyle anlattı: Artık hiçbir yer güvenli değil
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

Kardeşlerin tartışması vahşetle bitti

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

8'inci Ana Jet Üs Komutanlığına saldırı girişimi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Tatil sezonunu açtı! Bikinisiyle poz verdi

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Yataktaki o anları açık arttırmaya çıkıyor!

Aşı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

Aşı olduktan sonra dehşeti yaşadı: Korkunçtu

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

Marul poşetinden canlı kurbağa çıktı: Yıkadık, kestik ama...

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Memleket Partisi kuruldu

Memleket Partisi kuruldu

Kritik kabine toplantısı başladı

Kritik kabine toplantısı başladı

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Şortla çöpe gittiği için darp edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.