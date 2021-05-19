AB Ülkelerinden Yeni Seyahat Uygulaması Kararı

Avrupa Birliği ülkeleri, yaz sezonu öncesinde AB dışından gelecek kişilere seyahat kısıtlamalarını hafifletme kararı aldı. Buna göre, dünyann herhangi bir ülkesinden iki doz Corona aşısını olmuş kişilerle AB’nin risksiz ülke olarak tanımladığı ülkelerden kişiler Avrupa Birliği üyesi ülkelere seyahat edebilecek.

Konuya ilişkin Avrupa Parlamentosu’nun önerisi AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileri tarafından kabul edildi.

Avrupa Birliği’nin Corona virüsü salgını açısından risk haritasını da bu hafta ya da en geç önümüzdeki hafta yenilemesi bekleniyor.

Böylece iki doz aşısını olan ABD vatandaşları da herhangi bir kısıtlama ya da karantina süreci olmaksızın AB ülkelerine seyahat edebilecekler.

Mevcut durumda Avustralya, İsrail, Singapur’un da aralarında bulunduğu 7 ülkeden kişiler AB ülkelerine seyahat edebiliyorlar.

AB’nin risk haritası 100 bindeki vaka sayısına göre belirleniyor. 100 bin kişide 25 ya da altında vaka olan ülkeler risksiz ülke sayılıyor.

