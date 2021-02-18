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AB ülkelerine iltica başvuruları salgın nedeniyle düştü

18.02.2021 18:56 | Son Güncelleme:
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AB ülkelerine iltica başvuruları salgın nedeniyle düştü

AB ülkelerine 2020'de yapılan iltica başvurularının sayısı, pandemi kısıtlamaları nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 31 düştü.

Türkiye’den yapılan başvuruların sayısı da yüzde 38 azalarak, 15 bin 834 olarak kaydedildi.Küresel koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan iltica başvurularında 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 31 düşüş kaydedildi.

Avrupa İltica Destek Ofisi'nin (EASO) açıkladığı verilere göre, 27 AB üyesi ile Norveç ve İsviçre'nin de aralarında olduğu ülkelere 2020 yılında toplam 461 bin 300 iltica başvurusu yapıldı. Bu sayının bir önceki yıl 671 bin 200 düzeyinde olduğu kaydedildi. Başvuruların yüzde 31 düşüş göstermesinde koronavirüs salgını ve bu kapsamda getirilen kısıtlamaların etkili olduğu belirtildi.

2017 yılından bu yana ilk kez yapılan başvurudan fazla ilk derece kararı verildi. Bu nedenle birikmiş başvuru sayısında düşüş yaşandığı belirtildi.

EASO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında AB içinde verilen iltica kararlarının 2017 yılından beri ilk kez, yapılan başvurulardan fazla olduğu ifade edildi. 2019'a kıyasla iltica başvurularının yüzde 31 azaldığı, bunun 2013 yılından beri kaydedilen en düşük seviye olduğu belirtildi.

EASO verilerine göre, başvuruların yüzde 4'ünün ebeveyni olmayan çocuklar tarafından yapıldığı ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 1 artış gösterdiği vurgulandı.

Türkiye'den başvurularda yüzde 38 azalma

EASO'nun yaptığı açıklamada Türkiye'den 2020 yılında 15 bin 834 iltica başvurusu yapıldığı belirtildi. Bu 2019 yılına göre yüzde 38'lik bir düşüşe tekabül ediyor.

Avrupa ülkelerine en fazla başvuruyu 64 bin 540 ile Suriyeli vatandaşları yaptı. Suriyeyi Afganistan, Venezuela, Kolombiya ve Irak vatandaşlarının başvuruları izledi. Ancak bu ülkelerden yapılan başvurularda da pandemi nedeniyle düşüş kaydedildi.

Brezilya, Belarus, Küba ve Komoros'tan yapılan başvurularda ise bir önceki yıla göre artış olduğu belirtildi.

Reuters/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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