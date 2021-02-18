AB ülkelerine iltica başvuruları salgın nedeniyle düştü

Türkiye’den yapılan başvuruların sayısı da yüzde 38 azalarak, 15 bin 834 olarak kaydedildi.Küresel koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan iltica başvurularında 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 31 düşüş kaydedildi.

Avrupa İltica Destek Ofisi'nin (EASO) açıkladığı verilere göre, 27 AB üyesi ile Norveç ve İsviçre'nin de aralarında olduğu ülkelere 2020 yılında toplam 461 bin 300 iltica başvurusu yapıldı. Bu sayının bir önceki yıl 671 bin 200 düzeyinde olduğu kaydedildi. Başvuruların yüzde 31 düşüş göstermesinde koronavirüs salgını ve bu kapsamda getirilen kısıtlamaların etkili olduğu belirtildi.

2017 yılından bu yana ilk kez yapılan başvurudan fazla ilk derece kararı verildi. Bu nedenle birikmiş başvuru sayısında düşüş yaşandığı belirtildi.

EASO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda da, Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında AB içinde verilen iltica kararlarının 2017 yılından beri ilk kez, yapılan başvurulardan fazla olduğu ifade edildi. 2019'a kıyasla iltica başvurularının yüzde 31 azaldığı, bunun 2013 yılından beri kaydedilen en düşük seviye olduğu belirtildi.