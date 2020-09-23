HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. AB ülkelerine iltica başvurularında büyük düşüş

AB ülkelerine iltica başvurularında büyük düşüş

23.09.2020 09:53 | Son Güncelleme

Bu yılın ikinci çeyreğinde AB ülkelerine iltica başvurularında koronavirüse karşı getirilen kısıtlamalar nedeniyle keskin düşüş yaşandı.

AB ülkelerine iltica başvurularında büyük düşüş

Nisan-Haziran döneminde Türkiye'den bin 861 başvuru yapıldı.Bu yılın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan iltica başvuruları geçen yıla göre yüzde 68 oranında azaldı. 2020'nin ilk çeyreğinde 150 bin 100 yeni iltica başvurusu yapılırken bu rakam ikinci çeyrekte 46 bin 525'e geriledi.

İltica başvurularındaki düşüşte Mart ayından itibaren koronavirüs salgınına karşı yürürlüğe sokulan kısıtlamalar rol oynadı.

Nisan-Haziran döneminde en fazla iltica başvurusu 7 bin 700 kişiyle Suriyeliler tarafından yapıldı. Suriye vatandaşlarını 4 bin 200 kişiyle Afganlar ve 3 bin kişiyle Venezuelalılar izledi.

Türkler en çok Almanya'ya başvurdu

Aynı dönemde Türkiye'den ise AB ülkelerine bin 861 başvuru yapıldı.Türkiye'den en fazla başvurulan ülkeler, başvuruların yüzde 53'ünün yapıldığı Almanya, yüzde 31 ile Fransa ve yüzde 3 ile Hollanda oldu. Almanya'ya 885, Fransa'ya 525 ve Hollanda'ya 50 iltica başvurusu yapıldı.

Toplamda en fazla iltica başvurusunda bulunulan AB ülkesi ise 14 bin 200 başvuruyla Almanya oldu. Toplam başvuruların yüzde 31'i Almanya'ya yapılırken Fransa yüzde 19 ile ikinci ve İspanya yüzde 15 ile üçüncü sırada yer aldı.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı Doktorlar şaştı kaldı! 1,5 ay sonra yine pozitif çıktı
2020 umre tarihleri açıklandı! 2020 umre tarihleri açıklandı!
Dünyanın en ilginç araba tasarımları! Dünyanın en ilginç araba tasarımları!
En Çok Okunan Haberler
Çay içen şahsı defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Çay içen şahsı defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Yunanistan yeni savaş uçağı filosu kuruyor
Diğer Haberler
2020 umre tarihleri açıklandı! Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri ne zaman başlıyor? İşte 2020 hac ibadeti takvimi!
2020 umre tarihleri açıklandı!
Pence'in uçağı kuş sürüsüne çarpınca havalimanına zorunlu dönüş yaptı
Pence'in uçağı kuş sürüsüne çarpınca havalimanına zorunlu dönüş yaptı
Tesla: Elon Musk, üç yıl içinde 25 bin dolar değerinde elektrikli araba üretmeyi planlıyor
Elon Musk'tan uygun fiyatlı otomobil planı!
Suudi Arabistan açıkladı! Umre ziyaretleri kademeli olarak başlıyor
Umre ziyaretleri kademeli olarak başlıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Fransa'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 10 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.