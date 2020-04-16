AB ülkelerine iltica prosedüründe "pandemi tavsiyeleri"

Rehberde başvuruların mektup ya da e-postayla, mülakatların da video konferans yoluyla yapılabileceği belirtiliyor.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüs döneminde iltica başvuruları ve değerlendirme süreçlerinin kolaylaştırılması için önlemler içeren bir rehber hazırladı.

Avrupa İltica Destek Birimi (EASO) ve Avrupa Sınır Koruma Ajansı’nın (Frontex) desteğiyle ve yerel otoritelerle işbirliği içinde hazırlanan rehberde üye ülkelere başvuru kabul süreci, mülakatlar ve başvuru tarihleri konusunda esneklik tavsiyesinde bulunuluyor.

Pandeminin, AB’nin iltica ve geri gönderme düzenlemelerinin uygulanmasını doğrudan etkilediğine dikkat çeken AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, bu rehberle prosedürlerin mümkün olduğunca sürdürülmesini hedeflediklerini söyledi. Schinas, “Geçen haftalarda günlük hayatımız radikal biçimde değişmiş olsa da değerlerimiz ve prensiplerimiz değişmemeli’’ diye konuştu.

Sosyal mesafeye uygun başvuru tavsiyeleri

Komisyon'un rehberinde iltica başvurularının gerekli görülmesi halinde posta ya da elektronik posta yoluyla yapılabilmesi, başvuru sürelerinde esnek olunması, mülakatların video konferans gibi yöntemlerle gerçekleştirilmesi, hatta gerekli görülmesi halinde mülakattan feragat edilmesi gibi öneriler yer alıyor.