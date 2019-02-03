AB ülkelerinin Maduro'ya verdiği süre doluyor

ABD'dense Venezuela ordusuna "anayasa ve demokrasiyi savunmak adına" harekete geçme çağrısı yapıldı.Yedi AB ülkesinin seçimlere gidilmesi talebiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tanıdıkları sekiz günlük süre bugün doluyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Belçika taleplerinin yerine getirilmemesi halinde muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamışlardı.

Maduro, söz konusu talebi küstahlık olarak nitelendirerek, "Kimse bize ültimatom veremez. Eğer biri Venezuela'dan gitmek isterse gidebilir. Venezuela Avrupa'ya bağlı değil" ifadelerini kullanmıştı.

Cumartesi günü destekçilerine seslenen Maduro, "Venezuela'nın gerçek devlet başkanı benim" ifadelerini kullanırken, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Guaido, "Özgürlük elde edilene, seçimler yenilenene ve geçici bir hükümet kurulana kadar sokaklarda kalmaya kararlı olduklarını" söyledi. Başkent Caracas'taki AB merkez binasında konuşan Ulusal Meclis Başkanı, Şubat ayının "belirleyici" olması gerektiğini vurgulayarak 12 Şubat'ta yeniden sokağa çıkılması çağrısı yaptı.