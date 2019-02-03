AB ülkelerinin Maduro'ya verdiği süre doluyor

ABD'dense Venezuela ordusuna "anayasa ve demokrasiyi savunmak adına" harekete geçme çağrısı yapıldı.Yedi AB ülkesinin seçimlere gidilmesi talebiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tanıdıkları sekiz günlük süre bugün doluyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Belçika taleplerinin yerine getirilmemesi halinde muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamışlardı.
Maduro, söz konusu talebi küstahlık olarak nitelendirerek, "Kimse bize ültimatom veremez. Eğer biri Venezuela'dan gitmek isterse gidebilir. Venezuela Avrupa'ya bağlı değil" ifadelerini kullanmıştı.
Cumartesi günü destekçilerine seslenen Maduro, "Venezuela'nın gerçek devlet başkanı benim" ifadelerini kullanırken, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Guaido, "Özgürlük elde edilene, seçimler yenilenene ve geçici bir hükümet kurulana kadar sokaklarda kalmaya kararlı olduklarını" söyledi. Başkent Caracas'taki AB merkez binasında konuşan Ulusal Meclis Başkanı, Şubat ayının "belirleyici" olması gerektiğini vurgulayarak 12 Şubat'ta yeniden sokağa çıkılması çağrısı yaptı.
Bolton'dan Venezuela ordusuna çağrı: Halkın yanında durun
Diğer yandan Guiodo'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan ABD'den bir çağrı daha geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da Maduro karşıtı gösterilere polisin sert müdahelesinin görüldüğü görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak Venezuela Ordusuna seslendi. Bolton mesajında, "Venezuela ordusunun üst düzey komutası; zaman Venezuela halkının yanında durma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi savunmak sizin hakkınız ve sorumluluğunuzdur" ifadelerini kullandı.
Venezuela hava kuvvetlerinde general olarak görev yapan Francisco Yanez cumartes günü Twitter üzerinden yayınlanan videoda Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu. Maduro'yu "diktatör" olarak nitelendiren Yanez, ordunun diğer mensuplarına da firar etme çağrısında bulunmuştu.
DW,dpa,AFP/SÖ,ÖA
© Deutsche Welle Türkçe
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