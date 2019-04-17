AB üyelerinden Sudan açıklaması

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke, Sudan'da yönetimin hızla, tam yetkiye sahip olacak şekilde sivil geçiş hükümetine aktarılması çağrısında bulundu.

Üye ülkeler adına yazılı açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sudan halkının barışçıl değişim için olağanüstü cesaret ve kararlılık gösterdiğini ifade etti.

Askeri Geçiş Konseyi'nin tüm siyasi gruplarla müzakere etme yönünde istekli olduğuna işaret eden Mogherini, "Bu değişimin gerçek mimarları Sudan halkıdır. Halk, taleplerinin iyi niyetle ve meşru bir şekilde yerine getirilmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

- "Yönetim devredilmeli"

Mogherini, "Sudan halkının beklentilerini karşılamak, çok gerekli siyasi ve ekonomik reformları yapmak ve barışçıl, güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi süreci gerçekleştirmenin tek yolu, yönetimin hızla ve düzenli biçimde, tam yetkiye sahip olacak şekilde sivil geçiş hükümetine devredilmesiyle mümkün olur." değerlendirmesine yer verdi.

Sudan'da tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Mogherini, şiddete başvuranların ve suçluların sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizerek, bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliğinin bir zorunluluk olduğunu kaydetti.