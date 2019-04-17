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AB üyelerinden Sudan açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 20:36 | Son Güncelleme

AB üyesi 28 ülke, Sudan'da yönetimin, sivil geçiş hükümetine devredilmesi çağrısı yaptı

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke, Sudan'da yönetimin hızla, tam yetkiye sahip olacak şekilde sivil geçiş hükümetine aktarılması çağrısında bulundu.

Üye ülkeler adına yazılı açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Sudan halkının barışçıl değişim için olağanüstü cesaret ve kararlılık gösterdiğini ifade etti.

Askeri Geçiş Konseyi'nin tüm siyasi gruplarla müzakere etme yönünde istekli olduğuna işaret eden Mogherini, "Bu değişimin gerçek mimarları Sudan halkıdır. Halk, taleplerinin iyi niyetle ve meşru bir şekilde yerine getirilmesini bekliyor." ifadesini kullandı.

- "Yönetim devredilmeli"

Mogherini, "Sudan halkının beklentilerini karşılamak, çok gerekli siyasi ve ekonomik reformları yapmak ve barışçıl, güvenilir ve kapsayıcı bir siyasi süreci gerçekleştirmenin tek yolu, yönetimin hızla ve düzenli biçimde, tam yetkiye sahip olacak şekilde sivil geçiş hükümetine devredilmesiyle mümkün olur." değerlendirmesine yer verdi.

Sudan'da tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Mogherini, şiddete başvuranların ve suçluların sorumlu tutulması gerektiğinin altını çizerek, bu çerçevede Uluslararası Ceza Mahkemesi ile iş birliğinin bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

Askeri Geçiş Konseyi'nin sokağa çıkma yasağını kaldırmanın yanı sıra ilave güven artırıcı adımlar atması gerektiğine dikkati çeken Mogherini, tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması, insani yardım ulaşımının sağlanması ve güvenlik güçlerinin acilen reform edilmesinin önem taşıdığını belirtti.

Mogherini, AB'nin kapsayıcı sivil geçiş hükümetiyle irtibata geçmeye, Sudan halkına insani ve ekonomik yardım sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

- Sudan'daki gelişmeler

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu ancak Bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden, görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Askeri Geçiş Konseyi'nin başına geçen Burhan, 13 Nisan'da Askeri Geçiş Konseyi adına kararname yayımlayarak 8 kişinin konsey üyeliğine atandığını duyurmuştu.

Askeri Geçiş Konseyi üyeliklerine atanan ordudan 6 kişi, emniyet teşkilatı ve istihbarattan birer kişi yemin ederek göreve başlamıştı.

Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

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