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  4. AB Üyesi 6 Ülkeden Afganları Sınırdışı Uygulamasına Devam Çağrısı

AB Üyesi 6 Ülkeden Afganları Sınırdışı Uygulamasına Devam Çağrısı

10.08.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Birliği’nin 6 üyesi, kaleme aldıkları bir mektupla, birliğin sığınma hakkı arayan ve başvuruları kabul edilmeyen Afgan vatandaşlarını sınırdışı etme uygulamasına son vermemesini istedi.

AB Üyesi 6 Ülkeden Afganları Sınırdışı Uygulamasına Devam Çağrısı

Avrupa Birliği’nin 6 üyesi, kaleme aldıkları bir mektupla birliğin sığınma hakkı arayan ve başvuruları kabul edilmeyen Afgan vatandaşlarını sınırdışı etme uygulamasına son vermemesini istedi.

Belçika’nın Göç ve Mültecilerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Sammy Mahdi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afganistan’ın olduğu bölgenin güvenli olmamasının diğer ülkelerin otomatik olarak bu ülke vatandaşlarını bir koruma altına alma görevi üstleneceği anlamına gelmediğini belirtti.

Mahdi, Almanya, Avusturya, Hollanda, Danimarka ve Yunanistan’ın imzalarıyla Avrupa Komisyonu’na sunulan bir mektupla, Afgan sığınmacıların sınırdışı edilmesi uygulamasına son verilmemesi çağrısında bulunduklarını dile getirdi.

Konunun AB İçişleri Bakanları’nın 18 Ağustos’ta yapacakları toplantıda da detaylı olarak gündeme gelmesi bekleniyor. Özellikle Belarus’tan AB üyesi Litvanya’ya yönelik bir kaçak göç yolu oluştuğu konusunda dikkat çekiliyor.

Mahdi, göçmenlik başvurusu reddedilen Afganistan vatandaşlarının ülkeden sınırdışı edilmesi uygulamasının yürürlükte kalması gerektiğini savundu. Mahdi, “Bağımsız bir araştırma sonucu sığınma hakkına gerek olmadığına karar verilen Afganlar tabi ki Belçika’da kalamazlar” dedi.

AB Komisyonu da mektubun kendilerine ulaştığını doğruladı.

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