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AB üyesi 6 ülkeden Kuzey Kore'ye balistik füze denemesi kınaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 00:12 | Son Güncelleme

BMGK üyesi İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Belçika ve konseye gelecek yıl katılacak olan Estonya, Kuzey Kore'nin mayıs ayından bu yana 13 balistik füze denemesi yaptığını bildirdi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülke, Kuzey Kore'nin devam eden balistik füze denemelerinin endişe verici olduğunu belirterek, Pyongyang yönetiminin ''provakatif eylemlerini'' kınadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'nin sonuncusu 28 Kasım'da fırlatılılan füze denemelerini kapalı oturumda görüştü.

BMGK üyesi İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, Belçika ve konseye gelecek yıl katılacak olan Estonya, toplantı sonrası ortak açıklama yaparak, Kuzey Kore'nin devam eden balistik füze denemelerinden derin endişe duyulduğunu bildirdi ve Pyongyang yönetiminin ''provakatif eylemlerini'' kınadı.

AB üyesi 6 ülke adına ortak açıklama yapan konseyin geçici üyelerinden Polonya'nın BM Daimi Temsilcisi Joanna Wronecka, Kuzey Kore'nin mayıs ayından bu yana 13 balistik füze denemesi yaptığını ve nükleer programına devam ettiğini söyledi.

Wronecka, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin, bölgesel güvenlik ve istikrarı ile uluslararası barışı tehlikeye atarak BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini ifade etti.

Ortak açıklamada, Kuzey Kore'ye nükleer silahsızlanma konusunda ABD ile anlamlı müzakerelere devam etmesi, füze denemelerine son vermesi ve kitle imha silahlarından vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

- Müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor

ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor.

Kuzey Kore'nin son aylarda bir dizi katı yakıt füze sistemleri denemesi yapması, uzmanlar tarafından Pyongyang yönetiminin, Japonya ve Güney Kore'deki hedefleri vurma kabiliyetini potansiyel olarak geliştirdiği şeklinde yorumlanıyor.

Kuzey Kore lideri Kim, Temmuz 2017'de ilk kıtalararası balistik füze denemesini, ABD'nin kuruluş günü olarak kutlanan 4 Temmuz için Amerikalılara bir "hediye paketi" olarak nitelendirmişti.

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AB ABD Balistik Füze BMGK Kuzey Kore nükleer program

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