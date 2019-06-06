AB uyuşturucu raporu: Türkiye’de ölümler artıyor

Raporda uyuşturucu kaçakçıları için önemli bir transit ülke olan Türkiye’de doz aşımı kaynaklı ölümlerin arttığına dikkat çekildi.2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu bugün Brüksel’de açıklandı. Raporda uyuşturucu kaçakçılığında önemli bir transit ülke olmaya devam eden Türkiye’deki operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu oranlarının çok yüksek olduğuna dikkat çekildi.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi tarafından (EMCDDA) hazırlanan raporda, Türkiye’ye ilişkin kapsamlı analizler ve çarpıcı veriler yer aldı.

Merkezin raporunda, uyuşturucu ile mücadele alanında çok sert yasalara sahip olmasına karşın Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçıları tarafından kullanılan önemli bir transit ülke konumunda olduğuna işaret edildi.

Raporda yer verilen istatistiklere göre Türkiye’de bir yıl içerisinde ele geçirilen eroin miktarı tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde ele geçirilen miktarın çok üzerinde bulunuyor. Türkiye yürüttüğü operasyonlarda 2017 yılında 8 milyon 600 bin adet MDMA gibi sentetik uyarıcı ve 6,6 ton amfetamin ele geçirdi. AB raporuna göre, bu miktarlar tüm AB ülkelerinde düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen toplam miktarın çok üzerinde bulunuyor.