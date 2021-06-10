AB uyuşturucu raporunda Türkiye ile ilgili hangi veriler var?

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin (EMCDDA) yayımladığı 2021 raporuna göre, Türkiye'de 2019 yılında ele geçirilen MDMA ve eroin miktarı diğer tüm birlik üyesi ülkeleri geçti.

Türkiye'de 2017 yılında 8 milyon 606 bin 765, 2018'de 8 milyon 409 bin 892 ve 2019'da da 8 milyon 695 bin 605 tablet MDMA; 2017 yılında da 17 ton, 2018 yılında 18 ton ve 2019 yılında da 20 tondan fazla eroin ele geçirildi.

AB üyesi ülkelerde 2019 yılında yakalanan ortalama eroin miktarı 307 kilogram iken; aynı yıl yakalanan ortalama MDMA miktarı da 1 milyon 345 bin 62 tablet olarak kaydedildi.

AB üyesi 27 ülke ile birlikte Norveç ve Türkiye'nin de yer aldığı raporda, pandemi ile beraber uyuşturucu satıcılığı işleri de internet ortamına taşındığı belirtildi. Sokak satışları düşerken satışlar genellikle evlere servis yöntemiyle yapıldı. Bunun için sosyal medya araçları ve mesajlaşma uygulamaları kullanıldı.

Pandemi ile birlikte dijitalleşmenin uyuşturucu ticaretinin etkilerinin ilerleyen yıllarda daha fazla anlaşılacağını ifade eden EMCDDA Direktörü Alexis Goosdeel, yasaklara uyum sağlayabilen bir uyuşturucu pazarına şahit olduklarını dile getirdi.