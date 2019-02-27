HABER

AB vatandaşlarının çoğu Brexit’in birliği etkilemeyeceğini düşünüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

Alman Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan kamuoyu araştırması, Avrupa Birliği’ne (AB) üye olan ülke vatandaşlarının çoğunun İngiltere’nin AB’den çıkmasının birliği etkilemeyeceğini düşündüklerini ortaya çıkardı.Alman Bertelsmann Vakfı 28 ülkede 14-65 yaşları arasında 11 bin 700 kişi ile İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış anlaşması olarak bilinen Brexit krizi üzerine bir araştırma gerçekleştirdi.

Alman Bertelsmann Vakfı tarafından yapılan kamuoyu araştırması, Avrupa Birliği’ne (AB) üye olan ülke vatandaşlarının çoğunun İngiltere’nin AB’den çıkmasının birliği etkilemeyeceğini düşündüklerini ortaya çıkardı.
Alman Bertelsmann Vakfı 28 ülkede 14-65 yaşları arasında 11 bin 700 kişi ile İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış anlaşması olarak bilinen Brexit krizi üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Vakıf tarafından yapılan kamuoyu araştırması Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülke vatandaşlarının yüzde 61’nin İngiltere’nin AB’den çıkmasının birliği büyük ölçüde etkilemeyeceğini düşündüklerini ortaya çıkardı.
Araştırmaya katılanların yüzde 27’si Brexit’in gerçekleşmesinin AB için olumsuz olacağını belirtirken geriye kalan yüzde 12 ise birliğin İngiltere olmadan daha iyi olacağına inandıklarını ifade etti.
Ankete göre, Brexit kararı konusunda Hollandalılar ve Polonyalıların en karamsar olduğu ortaya çıktı.

Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı
Bakan Pekcan: 102 bin ürün denetlendi, yüzde 19'u güvensiz ürünBakan Pekcan: 102 bin ürün denetlendi, yüzde 19'u güvensiz ürün
HDP, Batman Belediye Başkan adayını değiştirdiHDP, Batman Belediye Başkan adayını değiştirdi

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması: Ciddi manada manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bahçeli: Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır

Bahçeli'den flaş açıklama: Yeni bir rejim bunalımı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Erdoğan'a sürpriz! Aracını durdurup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.