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  4. AB vatandaşlarının dörtte biri ilk doz aşıyı oldu

AB vatandaşlarının dörtte biri ilk doz aşıyı oldu

04.05.2021 19:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa ülkelerinde şimdiye kadar 150 milyon kişinin aşılandığını söyledi.

Von der Leyen böylece tüm Avrupalıların dörtte birinin ilk doz aşıyı olduğunu kaydetti.Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa ülkelerinde 150 milyon kişinin aşılandığını söyledi.

Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Von der Leyen "Aşılama Avrupa Birliği genelinde hız kazanıyor: 150 milyon aşıyı aştık. Tüm Avrupalıların dörtte biri ilk dozu oldu. Temmuz'da Avrupa Birliği'ndeki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılamaya yetecek kadar doza sahip olacağız" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'ni oluşturan 27 ülkede yaklaşık 450 milyon insan yaşıyor. Yetişkinlerin yüzde 70'i, AB Komisyonu'nun verilerine göre yaklaşık 266 milyon insan ediyor.

dpa / EC, SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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