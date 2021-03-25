AB ve ABD’den dış politikada işbirliği mutabakatı

Transatlantik İttifakı'nı yeniden canlandırmayı hedefleyen AB ve ABD, dış politikada ikili işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Brüksel'de bir araya gelen AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin konusunda ikili diyalog sürecini başlatmayı, Rusya'nın artan meydan okumalarına karşı da işbirliğini artırmayı kararlaştırdı.

Taraflar, Çin ile ilişkilerin çok yönlü olduğu, bu ilişkilerin işbirliği, rekabet ve sistematik mücadele unsurları da içeren boyutları bulunduğu konusundaki ortak anlayışlarını teyit ettiklerine vurgu yaptı.

Borrell ve Blinken'ın görüşmede, Rusya'nın Ukrayna ve Gürcistan'a süren saldırgan tutumunu, askeri meydan okumalarını ve dezenformasyon, seçim süreçlerine müdahale, kötü niyetli siber faaliyetler nedeniyle oluşturduğu hibrid tehditleri de masaya yatırdıkları, bunlarla koordineli bir şekilde başa çıkılmasını ele aldıkları aktarıldı.

Yapılan ortak yazılı açıklamada, görüşmede Türkiye'nin de ele alındığı kayda geçirilirken, ayrıca tarafların insan hakları, güvenlik, iklim değişimi, mütekabiliyet ve ekonomi gibi başlıklarda da işbirliği yapacakları belirtildi.

AB ile ABD arasında güçlendirilmesi hedeflenen işbirliği, bu akşam AB Zirvesi'nde de ele alınacak. ABD Başkanı Joe Biden, video konferansı aracılığıyla zirveye bağlanarak, AB liderleri ile Transatlantik İttifakı'nın geleceğini, dış politikada yürütülecek işbirliğini görüşecek.

Reuters/ DA, HT

©️ Deutsche Welle Türkçe

