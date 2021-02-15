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AB ve ABD'den "Gara" açıklaması

15.02.2021 12:39 | Son Güncelleme:
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AB Türkiye Delegasyonu ve ABD, Kuzey Irak'ta 13 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili başsağlığı açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri, "PKK'nın yaptığı doğrulanırsa en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.Kuzey Irak'ta çoğu güvenlik görevlisi 13 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili AB ve ABD'den başsağlığı mesajı geldi.

13 kişinin naaşlarının, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta PKK'ya karşı düzenlediği Pençe Kartal-2 operasyon bölgesindeki Gara'da bir mağarada bulunduğu açıklanmıştı.

AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "13 Türk vatandaşının PKK tarafından öldürüldüğü terör saldırısı nedeniyle Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu adına Türk halkına taziyelerini sunduğunu" bildirdi. Delegasyon'dan yapılan açıklamada "Yakınlarını kaybetmiş yaslı ailelerin ve Türkiye'nin acısını derinden paylaşıyoruz" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da "Kuzey Irak'taki Kürdistan bölgesinde Türk vatandaşlarının öldürülmesinden derin üzüntü duyduklarını" belirtti. Price, "Olaydan PKK'nın sorumlu olduğuna dair haberler doğrulanırsa bu eylemi mümkün olan en güçlü şekilde kınamaktayız" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından gece saatlerinde yaptığı paylaşımda Batılı ülkelere sitem ederek "Batı’nın terörizmle ilgili çifte standardı ve 'benim teröristim kötü, senin teröristin iyi' anlayışı devam ediyor" demişti.

Çavuşoğlu bugün yaptığı açıklamada da eleştirilerini sürdürerek "Sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler (PKK katliamına) sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün yaptığı açıklamada, Gara'da operasyon sırasında kontrol altına alınan mağarada biri omuzundan, 12'si başından vurularak öldürülmüş 13 Türk vatandaşının bulunduğunu belirterek " Böylece PKK’nın kalleş ve cani yüzü bir kez daha görülmüştür" açıklaması yapmıştı.

DW,rtr/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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