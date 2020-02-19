AB ve Almanya’dan Türkiye'ye "Kavala" tepkisi

AB yargının eleştirel seslerin susturulması için kullanılamayacağını vurgularken Alman Bakan Maas suçlamaların doğruluğunun şüpheli olduğunu söyledi.Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'dan, Gezi Parkı eylemleri davası kapsamında tutuklu olan ve dünkü duruşmada tahliyesine ve beraatine karar verilen iş insanı Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarılmasına tepki geldi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell'in sözcüsü Brüksel'de yaptığı açıklamada, Osman Kavala hakkında gözaltı kararı çıkarılmasınının Türk yargı sisteminin güvenilirliğine zarar verdiğini söyledi. Kararın inandırıcı bir temelinin olmadığını belirten sözcü, hem AB'ye üye adayı, hem de Avrupa Konseyi üyesi olarak Türkiye'den en yüksek demokratik standartları yerine getirmesinin beklendiğini kaydetti. Sözcü, "Yargı süreci eleştirel seslerin susturulması için bir araç olarak kullanılamaz" dedi.

Almanya'nın tepkisi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Berlin'de yaptığı açıklamada Kavala hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmasını eleştirdi. Gözaltı kararını "hiçbir açıdan makul değil" diye nitelendiren Maas, mahkemenin verdiği beraat kararının uygulanmasını ve Kavala'ya yönelik yeni suçlamaların da hızlıca açıklığa kavuşturulmasını talep etti. Maas, "Geçmişteki dava süreçleri göz önünde bulundurulduğunda suçlamaların doğruluğu konusunda şüpheler var" dedi.