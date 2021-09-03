AB ve AstraZeneca Mahkeme Öncesinde Anlaştı

Avrupa Birliği ile ilaç şirketi AstraZeneca arasında Corona virüsü aşısının teslimatındaki gecikme nedeniyle yaşanan hukuki sorun anlaşmayla sona erdi. AB, geçtiğimiz bahar döneminde başlattığı yasal işlemler sonrasında Brüksel'de üç hafta sonra başlaması beklenen duruşmalar öncesinde teslimat konusunda Astra Zeneca ile anlaştıklarını açıkladı.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca, bugüne kadar teslim edilen 100 milyon doz aşıya ek olarak, 2022'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 200 milyon doz daha teslim etmeyi taahhüt etti. Ağustos 2020'de imzalanan sözleşmenin 300 milyon dozu kapsadığı belirtilen açıklamada, İngiliz-İsveç ilaç devi AstraZeneca ile Belçika mahkemelerinde başlatılan dava sürecinin de sona erdiği vurgulandı.

AstraZeneca'nın teslimatı geciktirmesi, nüfusu aşılamak için zamana karşı yarışan AB ile firma arasındaki ilişkileri gerdi. Üye ülkeler adına aşı ön satın alma sözleşmelerini müzakere eden Avrupa Komisyonu, 26 Nisan'da, Belçika'da ürettiği aşıları AB dışındaki ülkelere satan AstraZeneca'nın, hatasını kabul etmesi için, Belçika fabrikasına mahkeme kararıyla el koydurdu.

Dava süreci nasıl başladı?

AB, firmayı 2021'in ilk çeyreğinde 120 milyon doz yerine yalnızca 30 milyon doz teslim etmekle suçladı ve mahkemeye giderek, Haziran ayından önce 90 milyon doz aşının daha teslim edilmesini talep etti.

Dava ilk olarak "acil prosedür" uygulanarak bir Brüksel mahkemesinde görüldü. İlk duruşmanın ardından davanın içerikte görülmesi için duruşma Eylül ayına ertelendi. Duruşmadan önce masaya oturan taraflar, Cuma günü sorunun anlaşmalı olarak çözüldüğünü, 2022'nin ilk çeyreğinde öngörülen 300 milyon doz aşının teslim edileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz Haziran ayında yaklaşık 100 milyon dozu teslim eden AstraZeneca, 30 Eylül için toplam 60 milyon, 31 Aralık için 75 milyon ve son olarak en geç 31 Mart için 65 milyon doz daha gönderecek.

"Aşı tedariki hala çok hayati bir sorun"

Avrupa Komisyonu Sağlık Komisyonu Başkanı Stella Kyriakides, bu dozların AB'nin "Covax mekanizması" aracılığıyla dünyanın geri kalanına tedarik sağlamaya devam etmesine izin vereceğini vurguladı. AB, bu yıl dünya çapında yaklaşık 200 ülkenin nüfusunun yüzde 20'sine COVID aşıları tedarik etmeyi hedefliyor.

Stella Kyriakides, AB'nin bu hafta yetişkinlerin yüzde 70'inin tam olarak aşılandığını belirterek, "Aşı oranları açısından üye ülkeler arasında hala önemli farklılıklar var. AstraZeneca'dan gelenler dahil olmak üzere, aşı tedariki çok önemli olmaya devam ediyor" dedi.

AstraZeneca Başkan Yardımcısı Ruud Dobber de, "Pandeminin üstesinden gelmeye yardımcı olmak için ilerlememize ve Avrupa Komisyonu ile işbirliği içinde çalışmamıza olanak tanıyan ortak bir anlaşmaya varabildiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

AstraZeneca'nın 2020 yılında Oxford Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği aşı, Pfizer/BioNTech, Moderna ve bir başka ABD devi Johnson & Johnson'ın aşıları ile birlikte şu anda AB'de onaylanan dört aşı arasında.

