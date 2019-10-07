AB ve BM'den Türkiye'nin olası operasyonuna tepki

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusunda Türkiye'nin yakın zamanda harekete geçeceği ve Amerikan askerlerinin bölgeden çekileceği açıklamasının ardından Türkiye'nin operasyon olasılığına tepkiler devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'yi askeri operasyon konusunda uyararak operasyonun sivillere zarar verme ve siyasi çabaları baltalama riski taşıdığını vurguladı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini "Başka silahlı çatışmalar sadece sivillerin acı çekmesine ve kitlelerin yerinden edilmesine neden olmakla kalmayacak ama aynı zamanda mevcut siyasi ve ekonomik çabalara da zarar verecek" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği Sözcüsü Maja Kocijancic de yaptığı açıklamada Türkiye'nin "haklı güvenlik endişelerini" anladıklarını ancak Avrupa Birliği'nin en başından beri sürdürülebilir bir ortama askeri yöntemlerle ulaşılamayacağına inandığını söyledi.

Almanya'dan uyarı

Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan Twitter paylaşımında da operasyon olasılığı ile ilgili olarak, "Türkiye'nin Suriye'ye tek taraflı askeri operasyon açıklamasını çok ciddiye alıyoruz. Bu, gerginliğin daha da tırmanması ile güvenlik politikaları ve insani açıdan son derece olumsuz neticeler doğması tehlikesini beraberinde getirecektir" denildi. Bakanlık, IŞİD'e karşı mücadelde yakalanan başarının tehlikeye atılmamasının önemine de dikkat çekti.