AB ve Çin arasında yaptırım krizi tırmanıyor

Çok sayıda AB ülkesi, başkentlerindeki Çin büyükelçilerini acil görüşmeye çağırdı.Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'in Uygurlara yönelik baskıcı politikaları yüzünden bazı Çinli yetkililere karşı yaptırım kararı alması, Çin'in de misillemede bulunarak bazı Avrupalı siyasetçiler ve bilim insanlarına yaptırım uygulayacağını açıklaması taraflar arasındaki gerginliği tırmandırdı. Aralarında Almanya, Fransa ve Belçika'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesi, başkentlerindeki Çin büyükelçilerini dışişleri bakanlıklarına protesto notası vermek üzere acil görüşmeye çağırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık Müsteşarı Miguel Berger'in "Çin'in açıkladığı yaptırımların, Alman hükümeti tarafından AB ve Çin ilişkilerine gereksiz yük oluşturacak orantısız bir gerilim olarak algılandığını aktardığı" belirtildi. Berger'in Çin'in kabul edilemez adımlarını geri almasını istediği de ifade edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da "Biz insan hakları ihlallerine yaptırım uygularken Çin demokrasi ve demokrasinin kurumlarına yaptırım uyguluyor. Bunu kabul edemeyiz" dedi.