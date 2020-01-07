AB ve Dört Ülkeden Libya Uyarısı

Türkiye'nin Libya'da askeri operasyon kararı almasının ardından, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den ortak Libya açıklaması geldi. AB Dışişleri Yüksek Komiseri Josep Borell ve 4 ülkenin dışişleri bakanı, "Libya'ya dış müdahalede bulunulmaması, çatışan taraflara silah verilmemesi ve BM'nin silah ambargosuna da uyulması" uyarısında bulundu.

AB Dışişleri Yüksek Komiserliği ile Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya Dışişleri Bakanları, Libya'daki son gelişmeleri değerlendirmek ve Cuma günü ABD-İran krizine ilişkin yapılacak acil gündemli toplantıya hazırlık çerçevesinde Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının ardından AB Dışişleri Yüksek Komiseri ve 4 ülkenin dışişleri bakanı, ortak bir açıklama yaparak, Trablus'taki ve diğer bölgelerdeki askeri çatışmaların bir an evvel sona ermesi isteğini vurguladıklarını bildirdi.

Toplantıda, BM'nin arabuluculuğunda, Libya'daki taraflar arasındaki siyasi müzakerelere hızlı bir şekilde yeniden dönülmesi için AB'nin nasıl bir katkı yapabileceğinin de tartışıldığı belirtilen açıklamada, "AB, Libya krizinde çözümün askeri olmadığına, devam eden bir çatışmanın sadece Libya halkına daha fazla acı getireceğine, bölünme riskini artıracağına, ayrıca, ülkede istikrarsızlığı yayıp, terörizm tehdidini arttıracağına şiddetle inanmaktadır. Bu nedenle düşmanlıkların derhal durması çok önemlidir" denildi.