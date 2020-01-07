AB ve Dört Ülkeden Libya Uyarısı

Türkiye'nin Libya'da askeri operasyon kararı almasının ardından, Avrupa Birliği, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'den ortak Libya açıklaması geldi. AB Dışişleri Yüksek Komiseri Josep Borell ve 4 ülkenin dışişleri bakanı, "Libya'ya dış müdahalede bulunulmaması, çatışan taraflara silah verilmemesi ve BM'nin silah ambargosuna da uyulması" uyarısında bulundu.
AB Dışişleri Yüksek Komiserliği ile Fransa, Almanya, İngiltere ve İtalya Dışişleri Bakanları, Libya'daki son gelişmeleri değerlendirmek ve Cuma günü ABD-İran krizine ilişkin yapılacak acil gündemli toplantıya hazırlık çerçevesinde Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının ardından AB Dışişleri Yüksek Komiseri ve 4 ülkenin dışişleri bakanı, ortak bir açıklama yaparak, Trablus'taki ve diğer bölgelerdeki askeri çatışmaların bir an evvel sona ermesi isteğini vurguladıklarını bildirdi.
Toplantıda, BM'nin arabuluculuğunda, Libya'daki taraflar arasındaki siyasi müzakerelere hızlı bir şekilde yeniden dönülmesi için AB'nin nasıl bir katkı yapabileceğinin de tartışıldığı belirtilen açıklamada, "AB, Libya krizinde çözümün askeri olmadığına, devam eden bir çatışmanın sadece Libya halkına daha fazla acı getireceğine, bölünme riskini artıracağına, ayrıca, ülkede istikrarsızlığı yayıp, terörizm tehdidini arttıracağına şiddetle inanmaktadır. Bu nedenle düşmanlıkların derhal durması çok önemlidir" denildi.
İsim vermeden, Libya'da taraflara silah ve askeri destek yapan ülkelerin de eleştirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Uluslararası toplumun tüm üyeleri Birleşmiş Milletler silah ambargosuna saygı göstermeli ve sıkı sıkıya uymalıdır. Dış müdahalenin devam etmesi krizi körükler. Savaşmakta olan Libyalı taraflar dış askeri yardıma ne kadar bağlı olursa, Libya'nın ulusal çıkarları ve bölgesel istikrarın sağlanması için egemen bir şekilde alması gereken kararları dış aktörlere bağlı bir şekilde verir. Özellikle çatışmayı daha da kötüleştiren anlaşmaların imzalanması veya dış müdahale için bahane oluşturan ve Libya halkının çıkarlarına ve 12 Aralık 2019 tarihli Avrupa Konseyi sonuçlarında vurgulandığı gibi Avrupa halkının çıkarlarına aykırı olan tüm tek taraflı eylemlerden kaçınılması gereğini vurguluyoruz."
Bu girişimlerin aksine, Berlin süreci ve BM arabuluculuk çabalarının, tüm Libya halkının ihtiyaçlarını ön planda tuttuğu, kurumların birleşmesi, ülkenin servetinin eşit dağılımı ve gerçekçi bir yol haritasının geliştirilmesi gibi temel sorunlara kalıcı çözümler önererek tüm Libyalıların ihtiyaçlarına öncelik verdiği vurgulandı.
Açıklamanın sonunda, Libya'daki tüm taraflara BM'nin çabalarına içtenlikle katılma ve müzakere masasına geri dönme çağrısı yapıldı. AB'nin, BM arabuluculuğunu desteklemeye devam edeceği ve Berlin'de alınan kararların uygulanmasına katkıda bulunacağı da belirtildi.
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